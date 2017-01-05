Коболєв заявив про причетність багатьох політиків до "схем Онищенка"

Імена бенефіціарів "газових схем" голова "Нафтогазу" називати не став.

Глава "Нафтогазу" нагадав, що "схемам Онищенка" вже більше 10 років

Вигодонабувачами від дії "газових схем", за які проти народного депутатавідкрили кримінальне провадження, були багато українських політиків, заявив голова правління "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

В інтерв'ю "5 каналу", яке демонструвалося увечері в середу, 4 січня, Коболєв нагадав, що Онищенко не був автором "схеми", створеної ще в 2005 році, тому називати її його ім'ям не зовсім коректно.

"Схема була побудована на одному простому елементі - різниці в ціні. Державна компанія могла продавати газ по 30 доларів за кубометр, а приватна - той же газ, що йшов в ту ж трубу з тієї ж свердловини - по 500. Старі свердловини держкомпанії передавали у так звану спільну діяльність і приватна компанія отримувала право продавати газ по 500 доларів. Цю практику широко використовували з 2010 до 2014 року на біржах Сергія Курченка - коли компанія виходила на біржу, і там з якоїсь причини продавала газ не за ринковою ціною, а за 50 або 100 доларів - і віддавала "Укргазвидобуванню" невелику частину прибутку, а різниця між 100 і 500 - залишалася в кишенях приватних бізнесменів", – поянил глава "Нафтогазу".

Коболєв запевнив, що завдяки діям слідчих органів та менеджменту "Нафтогазу" більшість "схем" вдалося ліквідувати.

"Одне велике спільне підприємство досі залишається, воно має відношення до Онищенка, і зараз ми працюємо в судовому напрямку, і в напрямку роботи з правоохоронцями, щоб так само припинити і його роботу", – додав керівник "Нафтогазу".

Нагадаємо, 1 грудня СБУ повідомила про початок розслідування за фактом вчинення народним депутатом Олександром Онищенком державної зради.

Цього ж дня Онищенко заявив про передачу США матеріалів, що компрометують президента України Петра Порошенка і його оточення. За інформацією "Української правди", протягом року Онищенко записував свої бесіди з президентом України на наручний годинник із диктофоном.

Член парламентської групи "Воля народу" Олександр Онищенко встиг покинути територію країни ще до того, як питання про позбавлення його недоторканності було винесено у сесійну залу. У даний момент підозрюваний у створенні схем розкрадання газу ВАТ "Укргазвидобування" і нанесенні державі до 3 млрд гривень збитків депутат проживає в Лондоні.

Детальніше про роботу НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також про справу Онищенка читайте інтерв'ю з головою САП Назаром Холодницьким у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".