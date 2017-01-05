Коболєв заявив про причетність багатьох політиків до "схем Онищенка"

Імена бенефіціарів "газових схем" голова "Нафтогазу" називати не став.
В інтерв'ю "5 каналу", яке демонструвалося увечері в середу, 4 січня, Коболєв нагадав, що Онищенко не був автором "схеми", створеної ще в 2005 році, тому називати її його ім'ям не зовсім коректно.
"Схема була побудована на одному простому елементі - різниці в ціні. Державна компанія могла продавати газ по 30 доларів за кубометр, а приватна - той же газ, що йшов в ту ж трубу з тієї ж свердловини - по 500. Старі свердловини держкомпанії передавали у так звану спільну діяльність і приватна компанія отримувала право продавати газ по 500 доларів. Цю практику широко використовували з 2010 до 2014 року на біржах Сергія Курченка - коли компанія виходила на біржу, і там з якоїсь причини продавала газ не за ринковою ціною, а за 50 або 100 доларів - і віддавала "Укргазвидобуванню" невелику частину прибутку, а різниця між 100 і 500 - залишалася в кишенях приватних бізнесменів", – поянил глава "Нафтогазу".
Коболєв запевнив, що завдяки діям слідчих органів та менеджменту "Нафтогазу" більшість "схем" вдалося ліквідувати.
"Одне велике спільне підприємство досі залишається, воно має відношення до Онищенка, і зараз ми працюємо в судовому напрямку, і в напрямку роботи з правоохоронцями, щоб так само припинити і його роботу", – додав керівник "Нафтогазу".
Нагадаємо, 1 грудня СБУ повідомила про початок розслідування за фактом вчинення народним депутатом Олександром Онищенком державної зради.
Цього ж дня Онищенко заявив про передачу США матеріалів, що компрометують президента України Петра Порошенка і його оточення. За інформацією "Української правди", протягом року Онищенко записував свої бесіди з президентом України на наручний годинник із диктофоном.
Член парламентської групи "Воля народу" Олександр Онищенко встиг покинути територію країни ще до того, як питання про позбавлення його недоторканності було винесено у сесійну залу. У даний момент підозрюваний у створенні схем розкрадання газу ВАТ "Укргазвидобування" і нанесенні державі до 3 млрд гривень збитків депутат проживає в Лондоні.
Детальніше про роботу НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також про справу Онищенка читайте інтерв'ю з головою САП Назаром Холодницьким у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".5 канал