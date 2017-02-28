"Київенерго" буде дистанційно збирати показники теплолічильників

Автоматизація процесу виключає помилки людського фактору.

У «Київенерго» мають намір дистанційно збирати показники. Андрій Товстиженко, DT.UA

Компанія Київенерго, що входить в структуру ДТЕК Енерго , має намір обладнати будинкові лічильники тепла модемами дистанційної передачі показань до кінця 2017 року. Про це повідомили в компанії.

"Київенерго протягом року повністю автоматизує процес передачі даних будинкових теплолічильників на балансі компанії, за якими формуються рахунки за опалення", - йдеться в повідомленні.

Компанія реалізує інвестиційну програму по встановленню більш 4 тис. модемів, які будуть щодня передавати інформацію про споживання будинком тепла в єдину базу даних. На даний момент такими модемами вже обладнані 4 тис. вузлів обліку тепла.

Повідомляється, що автоматизація процесу виключає ймовірність помилок через людський фактор і не вимагає присутності персоналу в теплопункті для зняття показників.

Нагадаємо, що в лютому Антимонопольний комітет встановив, що компанія "Київенерго" порушила законодавство про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку передачі електроенергії. АМКУ оштрафував "Київенерго" на 17,9 млн грн.

Також повідомлялося, що столичним жителям не варто очікувати зниження нарахувань за тепло, спожите в січні.

Детальніше про теплотарифах та механізм їх нарахування, особливості обліку теплоспоживання та проблеми централізованого теплопостачання в Києві читайте в інтерв'ю Євгенія Бушми DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".