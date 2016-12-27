Київ демонтує 6,5 тис. МАФів

Кличко відзвітував про знесення 7 тис. незаконних МАФів.

Кличко продовжить демонтувати Мафи КМДА

Київська мерія планує найближчим часом знести 6,5 тис. МАФів від решти 10 тис., заявив київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє прес-служба КМДА.

За його словами, до недавнього часу в Києві торгувало 20 тис. незаконних кіосків, з них 7 тис. вже демонтовано.

Кличко повідомив, що у Києві пустує велика кількість торговельних площ, оскільки власникам МАФів дешевше незаконно їх встановити, і не платити за оренду, самовільно підключитися до електромереж.

Він заявив, що на місці знесених МАФів біля станції метро "Політехнічний інститут" буде сквер. За його словами, там були знесені тільки незаконні торгові точки, які перегороджували вихід із скверу біля ліцею.

Як повідомлялося, Генеральний прокурор Юрій Луценко поставив прокуратурі Києва завдання дати правову оцінку діям силовиків та комунальників під час знесення столичних МАФів. "Категорично наполягаю, що МАФ можна зносити тільки після попередження, а сам демонтаж повинен забезпечити зберігання майна", - написав генпрокурор на свій сторінці в Facebook.

Ліквідація незаконних споруд була особливо активною в останні тижні, проте супроводжувалася бійками і конфліктами.