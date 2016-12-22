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Китайська держкорпорація планує добудувати окружну дорогу навколо Києва

22 грудня в 22:23

CRBC в 2017 році проведе ТЕО робіт з добудови об'єкта.

Кличко Ду Фэй
Китайська корпорація може добудувати київську окружну дорогу

Київський мер Віталій Кличко і віце-президент китайської державної корпорації China Road and Bridge Corporation (CRBC) Ду Фей підписали меморандум про співпрацю в будівництві та реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури Києва, повідомляється на сайті КМДА.

Зокрема, CRBC в 2017 році приверне власні кошти та експертів для виконання техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва трьох інфраструктурних проектів Києва: завершення будівництва Великої кільцевої дороги, реконструкції транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги і вулиці Вадима Гетьмана, будівництво правобережного підходу Нивки - Відрадний - Совки - Теличка до Дарницького мостового переходу.

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CRBC також готова брати участь у тендерах з будівництва транспортної інфраструктури, а також сприяти у залученні кредитних коштів від фінансових установ КНР.

CRBC реалізує проекти в Сербії, Чорногорії, Чехії, Польщі та інших країнах на суму 3 мільярди доларів.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Київ будівництво інфраструктура транспорт дорога реконструкція фінанси тендер Правий перехід кредит КНР Польща
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