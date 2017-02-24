Китай став найважливішим торговим партнером Німеччини

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Сполучені Штати протрималися на першому місці один рік.

Китай випередив США та Францію в торгівлі з Німеччиною. 112 Україна

За підсумками 2016 року Китай вперше став основним торговим партнером Німеччини. При цьому він змістив з першого місця Сполучені Штати , які опустилися на третє місце після Франції, яка, в свою чергу, зберегла другу позицію. Про це пише Reuters з посиланням на дані Федерального бюро статистики Німеччини.Повідомляється також, що обсяг зовнішньої торгівлі між Німеччиною та Китаєм в 2016 році зріс до € 170 млрд ($ 180 млрд). Обсяг зовнішньої торгівлі з Францією досяг € 167 млрд, з Сполученими Штатами - €165 млрд.Нагадаємо, що в 2015 році Сполучені Штати були головним торговим партнером Німеччини. Тоді вони вперше з 1961 року обігнали Францію.

Також повідомлялось, що 13 лютого в Німеччину прибули 94 вертольота і кілька вантажівок з бази Форт Драм в американському штаті Нью-Йорк, які попрямували на авіабази НАТО в Литві, Польщі і Румунії. Перекидання техніки здійснювалося в рамках операції розширення НАТО на схід Atlantic Resolve.