Китай став найважливішим торговим партнером Німеччини

Сполучені Штати протрималися на першому місці один рік.
Повідомляється також, що обсяг зовнішньої торгівлі між Німеччиною та Китаєм в 2016 році зріс до € 170 млрд ($ 180 млрд). Обсяг зовнішньої торгівлі з Францією досяг € 167 млрд, з Сполученими Штатами - €165 млрд.
Нагадаємо, що в 2015 році Сполучені Штати були головним торговим партнером Німеччини. Тоді вони вперше з 1961 року обігнали Францію.
Також повідомлялось, що 13 лютого в Німеччину прибули 94 вертольота і кілька вантажівок з бази Форт Драм в американському штаті Нью-Йорк, які попрямували на авіабази НАТО в Литві, Польщі і Румунії. Перекидання техніки здійснювалося в рамках операції розширення НАТО на схід Atlantic Resolve.Reuters