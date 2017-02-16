Кількість зареєстрованих безробітних в Україні в січні зросла майже на 10%

Середній розмір допомоги по безробіттю збільшився на 18 гривень.

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні зростає.

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні у січні 2017 року збільшилася порівняно з груднем минулого року на 9,8%, а в абсолютних цифрах - на 38,2 тис. осіб, до 429 тис. осіб, повідомила Державна служба статистики.

Кількість зареєстрованих безробітних у січні становило 1,6% населення працездатного віку, що на 0,1 п.п. вище показника за попередній місяць.

Кількість безробітних, які отримують допомогу, збільшилася на 34,1 тис. осіб - до 351,2 тис. При цьому середній розмір допомоги у січні становив 2015 грн проти 1997 грн місяцем раніше.

Отримали роботу у січні 3,9% зареєстрованих безробітних. Конкурс на одне вакантне місце у січні становив 9 осіб, тоді як у грудні минулого року на одне робоче місце претендували 11 осіб.

Нагадаємо, що кількість безробітних в Україні на кінець 2016 року становила 390,8 тис. осіб, що відповідало 1,5% населення працездатного віку.

Раніше експерти Міністерства економічного розвитку і торгівлі прогнозували, що рівень безробіття в Україні у 2016 році становитиме 9,2% за методологією МОП.

За оцінками Міжнародної організації праці, до кінця 2017 року кількість офіційно безробітних людей у всьому світі збільшиться на 3,4 мільйона осіб і досягне 201 мільйона. У 2018 році безробітними можуть стати ще 2,7 млн осіб. Причиною є те, що темпи зростання чисельності людей працездатного віку випереджають темпи створення нових робочих місць.

Як повідомляла Надія Гоцуєнко у своїй статті для ZN.UA "Стихійна "біржа праці" - поза конкуренцією", Держстат свідчить, що за даними за листопад 2016 року офіційний рівень безробіття в Україні становив 1,3% — зареєстровано 337,9 тис. безробітних, що на 21,7 тис. більше, ніж місяцем раніше. Але це тільки офіційна версія, яка дещо відрізняється від дійсності.