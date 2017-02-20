Кількість зареєстрованих безробітних в Україні в лютому зменшилася на 16%

Майже всі підприємці, що припинили діяльність, отримують допомогу по безробіттю в розмірі 544 гривень.

Кількість безробітних у лютому скоротилося на 16%.

За станом на 1 лютого 2017 порівняно з аналогічною датою минулого року кількість безробітних зменшилася на 16% до 429 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної служби зайнятості.

Кількість осіб, які отримують допомогу з безробіття, скоротилася на 15% до 351 тис. осіб.

"Дані по безробіттю некоректно порівнювати з показниками попередніх місяців, оскільки ринку праці притаманні сезонні коливання. Кількість зареєстрованих безробітних щорічно має пікові періоди зростання - з листопада минулого року до березня наступного року", - зазначили в держслужбі.

Кількість фізичних осіб-підприємців, які припинили діяльність і зареєструвалися у державній службі зайнятості як безробітні, з початку 2017 року склало 3,2 тис. Майже всі вони одержують допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі - 544 грн., оскільки не платили єдиний соціальний внесок.

Нагадаємо, кількість зареєстрованих безробітних в січні склала 391 тис. осіб, на 1 грудня 2016 - 338 тис. осіб.

За оцінками Міжнародної організації праці, до кінця 2017 року кількість офіційно безробітних людей у всьому світі збільшиться на 3,4 мільйона осіб і досягне 201 мільйона. У 2018 році безробітними можуть стати ще 2,7 млн осіб. Причиною є те, що темпи зростання чисельності людей працездатного віку випереджають темпи створення нових робочих місць.

Як повідомляла Надія Гоцуєнко у своїй статті для DT.UA "Стихійна "біржа праці" - поза конкуренцією", Держстат свідчить, що за даними за листопад 2016 року офіційний рівень безробіття в Україні становив 1,3% — зареєстровано 337,9 тис. безробітних, що на 21,7 тис. більше, ніж місяцем раніше. Але це тільки офіційна версія, яка дещо відрізняється від дійсності.