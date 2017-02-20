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Кількість порушень з коштами державного та місцевих бюджетів в 2016 році збільшилось на 40%

20 лютого в 18:21

Держказначейство виявило порушень з боку розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на суму 5,1 млрд грн.

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Кількість порушень з коштами бюджетів зростає.
Колаж ZN.UA
Державна казначейська служба України у 2016 році виявила більш ніж 12 тис. фактів порушень бюджетного законодавства з боку розпорядників та одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів на суму 5,1 млрд грн, що на 37,8% більше показника в 2015 році - 3,7 млрд грн, йдеться в матеріалах Держказначейства, передає "УНІАН".

Повідомляється, що з ініціативи органів Держказначейства в 2016 році зупинено операції з бюджетними коштами на рахунках розпорядників та одержувачів майже в 900 випадках. Серед найбільш суттєвих порушень, за які зупинялися операції, надання недостовірних звітів та порушення порядку передоплати.

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Нагадаємо, Держказначейська служба в поточному році планує впровадити систему сплати податків і зборів через єдиний рахунок, з розподілом платежів за окремими рахунками самостійно на базі звітності платника податків.

 

За матеріалами: УНІАН
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Теги бюджет служба операція податкова порушення
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