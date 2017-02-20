Кількість порушень з коштами державного та місцевих бюджетів в 2016 році збільшилось на 40%

Держказначейство виявило порушень з боку розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на суму 5,1 млрд грн.
Повідомляється, що з ініціативи органів Держказначейства в 2016 році зупинено операції з бюджетними коштами на рахунках розпорядників та одержувачів майже в 900 випадках. Серед найбільш суттєвих порушень, за які зупинялися операції, надання недостовірних звітів та порушення порядку передоплати.
Нагадаємо, Держказначейська служба в поточному році планує впровадити систему сплати податків і зборів через єдиний рахунок, з розподілом платежів за окремими рахунками самостійно на базі звітності платника податків.
УНІАН