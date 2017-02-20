Кількість порушень з коштами державного та місцевих бюджетів в 2016 році збільшилось на 40%

Держказначейство виявило порушень з боку розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на суму 5,1 млрд грн.

Кількість порушень з коштами бюджетів зростає. Колаж ZN.UA

ДержавнаУкраїни у 2016 році виявила більш ніж 12 тис. фактів порушень бюджетного законодавства з боку розпорядників та одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів на суму 5,1 млрд грн, що на 37,8% більше показника в 2015 році - 3,7 млрд грн, йдеться в матеріалах Держказначейства, передає " УНІАН ".

Повідомляється, що з ініціативи органів Держказначейства в 2016 році зупинено операції з бюджетними коштами на рахунках розпорядників та одержувачів майже в 900 випадках. Серед найбільш суттєвих порушень, за які зупинялися операції, надання недостовірних звітів та порушення порядку передоплати.

Нагадаємо, Держказначейська служба в поточному році планує впровадити систему сплати податків і зборів через єдиний рахунок, з розподілом платежів за окремими рахунками самостійно на базі звітності платника податків.