Кенія купить 450 тисяч тонн кукурудзи в Україні - Bloomberg

Африканська країна змушена імпортувати зерно через посуху.

Кенія купить в України кукурудзи на 119 мільйонів доларів. Flickr Blog

підтвердила імпорт 450 тисяч тонн кукурудзи з України через скорочення власного врожаю.

Як повідомляє Bloomberg, ця закупка перша з 2011 року. Її проведуть приватні компанії, які потім перепродадуть українську кукурудзу на ферми в якості корму для худоби. Про це сказав директор віддлу з питань зернових міністерства аграрної політики Кенії Джонсон Ірунгу. За його словами, африканська країна сподівається, що імпорт відбудеться якомога швидше.

Поставка кукурудзи з України вивільнить більше місцевої "білої" кукурудзи для продажу людям. Про це сказав аналітик південноафринкського центру Commodity Insight Africa Жак Пієнар. За його словами, Кенія заплатить за імпортну українську кукурудзу 260-270 доларів за тонну. В цілому закупка обійдеться країні в 119 мільйонів доларів.

Раніше видання Bloomberg писало, що Україна змінила "локомотив" економіки через війну. Тепер головним рушієм економічного зростання став аграрний сектор. Однак є й погана "сторона цієї медалі". Світові запаси пшениці вже досягли рекордного рівня.

Раніше стало відомо, що експорт аграрної продукції з України в ЄС в 2016 році виріс на 1,6%. Головними експортованими продуктами в країни Європи стали зернові злаки, олію, насіння олійних, плоди і горіхи.