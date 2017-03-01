Казахстан через два-три роки повністю відмовиться від імпортного бензину



В Казахстані завершують модернізацію трьох великих НПЗ.

У Казахстані будуть користуватися лише своїм бензином atn.ua

Після 2019 року Казахстан буде повністю забезпечувати себе нафтопродуктами.

"Після модернізації наших трьох вітчизняних нафтопереробних заводів обсяг переробки нафти зросте після 2019 року з 14,5 до 17,5 мільйона тонн. Збільшиться виробництво світлих нафтопродуктів - бензину, дизпалива, авіапалива. Після введення в експлуатацію і виходу на проектну потужність модернізованих НПЗ ми очікуємо повного забезпечення внутрішніх потреб країни вітчизняними нафтопродуктами, буде виключена імпортозалежність по ПММ", - сказав міністр енергетики Казахстану Канат Бозумбаев, повідомляє сайт уряду країни.

За його словами, Атирауський і Павлодарський НПЗ завершать модернізацію в 2017 році, а Шимкентський НПЗ в 2018 році. Після виходу їх на повну потужність Міненерго зможе забезпечити стабільність цін на всі нафтопродукти.

Як повідомлялося, в Україні в кінці січня великі мережі автозаправних станцій підвищили роздрібні ціни на всі види бензинів і дизельного палива.

Детальніше про ключові зміни в нафтогазовидобування і на ринку нафтопродуктів за минулий рік читайте у статті Алли Єрьоменко, Сергія Куюна і Геннадія Кобаля "Про нафту, і про газ, зачатки ринку і про нас" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".