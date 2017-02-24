Капітальні інвестиції в Україні у 2016 році зросли на 18%

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Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств.

Капітальні інвестиції в Україні у 2016 році істотно зросли. blog.fedoriv.com

Капітальнів Україні в 2016 році зросли на 18% після падіння на 1,7% в 2015 році, на 24,1% - в 2014 році, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

Згідно з даними Держстату, за 2016 рік освоєно 326,2 млрд грн капінвестицій.

У регіональному розрізі найбільше зростання капінвестицій в 2016 році зафіксоване в приморських Одеській і Миколаївській областях – відповідно на 63,4% і 47,6%, Кіровоградській – на 47%, а також у східних Луганській і Донецькій областях: відповідно на 46,4% і 45,1%.

Спад капітальних інвестицій в минулому році стався в західних областях: Івано-Франківській – на 34,7%, Чернівецькій – на 14,1%, Рівненській – 8,8%, Закарпатській – на 6,1%, Волинській – на 2,5%.

У галузевому розрізі найбільше зростання капінвестицій в 2016 році зафіксовано в охороні здоров'я та надання соцдопомоги – майже вдвічі, наземний і трубопровідний транспорт – на 80,2%, у рекламі, дослідження кон'юнктури ринку та операціях з нерухомістю – на 75,2-75,3%; у комп'ютерному програмуванні і информуслугах – на 60,2%, забезпечення стравами та напоями – на 54,8% і в сільському господарстві – 51,4%.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств і організацій, частка яких зросла порівняно з попереднім роком з 67,4% до 69,4%. Зріс також внесок місцевих бюджетів з 5% до 7,1%.

При цьому частка залучених і запозичених коштів, а саме кредитів банків і коштів іноземних інвесторів, скоротилася з 7,3% і 3,1% відповідно до 7,1% і 2,9%, держбюджету – з 2,4% до 2,3%, коштів населення на житлове будівництво – з 12% до 8,9%.

Нагадаємо, що в уряді чекають зростання іноземних інвестицій в 2017 році до $ 4,5 млрд. За оцінками чиновників, до 2020 року приплив прямих іноземних інвестицій в Україну має зрости до $ 8 млрд.

Раніше також повідомлялося, що в грудні 2016 року президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні". Законом введено повноцінний електронний кабінет платника податків, що мінімізує контакт платника податків з фіскальної службою.