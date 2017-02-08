Кабмін затвердив порядок розподілу дотацій сільгоспвиробникам

Чотири мільярди гривень спрямують на підтримку тваринництва, садівництва, виноградарства, овочівництва та птахівництва.

Чотири мільярди гривень розподілять між сільгоспвиробниками Agronews

Порядок розподілу дотацій у розмірі чотири мільярди гривень для сільгосптоваровиробників на 2017 рік затверджено на засіданні Кабінету міністрів України.

Міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий зазначив, що обсяг дотацій не буде перевищувати обсяг надходжень від податку на додану вартість, сплаченого агровиробниками. Оскільки дотація виплачується товаровиробникам щомісяця пропорційно сплаченій сумі ПДВ.

Виконуючий обов'язки голови аграрного комітету Верховної Ради України Олександр Бакуменко додав: "Необхідно розробити три найважливіших документа, щоб запрацював цей порядок. Перший – це форма заяви про включення в реєстр отримувачів дотацій, другий – порядок ведення реєстру отримувачів дотацій, третій – додаток до декларації про сплату ПДВ".

Нагадаємо, дотації на розвиток сельхозтоваропроизводства були передбачені в законі "Про Державний бюджет України на 2017 рік". Передбачалося, що розподіл дотацій буде відбуватися на підставі даних Реєстру одержувачів бюджетної дотації.