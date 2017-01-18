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Кабмін вивів "Укрзалізницю" з-під підпорядкування Мінінфраструктури – ЗМІ

18 січня в 20:24

Органом управління компанії став безпосередньо Кабмін.

Владимир Омелян
Омеляна позбавила права контролю над "Укрзалізницею"
Василь Артюшенко, DT.UA
Кабінет міністрів сьогодні на позачерговому засіданні затвердив новий статут ПАТ "Укрзалізниця", позбавивши Міністерство інфраструктури права бути органом управління компанії, повідомили "Економічній правді" кілька членів уряду.

Як повідомляють джерела в уряді, "за" проголосували всі члени Кабміну. За даними видання, перед регулярним засіданням уряду в середу, о 9:30 було проведено позачергове засідання Кабміну без преси і трансляції.

На ньому міністр економічного розвитку - віце-прем'єр-міністр Степан Кубів з голосу виніс пропозицію про зміну статуту компанії.

"Без погодження з міністром, який втратив вплив", - повідомило джерело, маючи на увазі Володимира Омеляна.

У старій редакції статуту міністр інфраструктури вносив членів правління "Укрзалізниці" та спостережної ради компанії. У новій редакції органом управління став Кабмін, який все буде вносити сам.

"Формує політику Мінтранс, а ось підкорятися тепер УЗ йому не буде", - повідомило джерело в Кабміні.

Відповідно до законодавства, "Укрзалізниця" у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами президента України, Кабінету міністрів України і наказами Мінінфраструктури, іншими нормативно-правовими актами, цим статутом та внутрішніми документами товариства, прийнятими у відповідності з цим Статутом.

Також акціонер УЗ, тобто Кабмін, має право передавати Мінінфраструктури окремі повноваження з управління корпоративними правами держави щодо "Укрзалізниці".

Зокрема, Мінінфраструктури підписує цивільно-правові договори з головами спостережної ради та ревізійної комісії товариства, укладає контракт з головою правління товариства.

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Раніше министр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що керівництво "Укрзалізниці" має відзвітувати про роботу компанії з травня 2016 року.

За матеріалами: Економічна правда
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