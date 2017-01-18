Кабмін вивів "Укрзалізницю" з-під підпорядкування Мінінфраструктури – ЗМІ

Органом управління компанії став безпосередньо Кабмін.
Як повідомляють джерела в уряді, "за" проголосували всі члени Кабміну. За даними видання, перед регулярним засіданням уряду в середу, о 9:30 було проведено позачергове засідання Кабміну без преси і трансляції.
На ньому міністр економічного розвитку - віце-прем'єр-міністр Степан Кубів з голосу виніс пропозицію про зміну статуту компанії.
"Без погодження з міністром, який втратив вплив", - повідомило джерело, маючи на увазі Володимира Омеляна.
У старій редакції статуту міністр інфраструктури вносив членів правління "Укрзалізниці" та спостережної ради компанії. У новій редакції органом управління став Кабмін, який все буде вносити сам.
"Формує політику Мінтранс, а ось підкорятися тепер УЗ йому не буде", - повідомило джерело в Кабміні.
Відповідно до законодавства, "Укрзалізниця" у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами президента України, Кабінету міністрів України і наказами Мінінфраструктури, іншими нормативно-правовими актами, цим статутом та внутрішніми документами товариства, прийнятими у відповідності з цим Статутом.
Також акціонер УЗ, тобто Кабмін, має право передавати Мінінфраструктури окремі повноваження з управління корпоративними правами держави щодо "Укрзалізниці".
Зокрема, Мінінфраструктури підписує цивільно-правові договори з головами спостережної ради та ревізійної комісії товариства, укладає контракт з головою правління товариства.
Раніше министр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що керівництво "Укрзалізниці" має відзвітувати про роботу компанії з травня 2016 року.Економічна правда