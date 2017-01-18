Кабмін вивів "Укрзалізницю" з-під підпорядкування Мінінфраструктури – ЗМІ

Органом управління компанії став безпосередньо Кабмін.

Омеляна позбавила права контролю над "Укрзалізницею" Василь Артюшенко, DT.UA

Кабінет міністрів сьогодні на позачерговому засіданні затвердив новий статут ПАТ " Укрзалізниця ", позбавивши Міністерство інфраструктури права бути органом управління компанії, повідомили " Економічній правді " кілька членів уряду.

Як повідомляють джерела в уряді, "за" проголосували всі члени Кабміну. За даними видання, перед регулярним засіданням уряду в середу, о 9:30 було проведено позачергове засідання Кабміну без преси і трансляції.

На ньому міністр економічного розвитку - віце-прем'єр-міністр Степан Кубів з голосу виніс пропозицію про зміну статуту компанії.

"Без погодження з міністром, який втратив вплив", - повідомило джерело, маючи на увазі Володимира Омеляна.

У старій редакції статуту міністр інфраструктури вносив членів правління "Укрзалізниці" та спостережної ради компанії. У новій редакції органом управління став Кабмін, який все буде вносити сам.

"Формує політику Мінтранс, а ось підкорятися тепер УЗ йому не буде", - повідомило джерело в Кабміні.

Відповідно до законодавства, "Укрзалізниця" у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами президента України, Кабінету міністрів України і наказами Мінінфраструктури, іншими нормативно-правовими актами, цим статутом та внутрішніми документами товариства, прийнятими у відповідності з цим Статутом.

Також акціонер УЗ, тобто Кабмін, має право передавати Мінінфраструктури окремі повноваження з управління корпоративними правами держави щодо "Укрзалізниці".

Зокрема, Мінінфраструктури підписує цивільно-правові договори з головами спостережної ради та ревізійної комісії товариства, укладає контракт з головою правління товариства.

Раніше министр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що керівництво "Укрзалізниці" має відзвітувати про роботу компанії з травня 2016 року.