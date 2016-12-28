Кабмін вирішив реструктуризувати борг ОПЗ перед "Нафтогазом" на 2 роки

Прийняття проекту розпорядження забезпечить реструктуризацію боргу перед НАК, сказав глава Фонду держмайна Ігор Білоус.

ОПЗ дозволили реструктуризувати борг перед "Нафтогазом" Андрій Пишний / Facebook

Кабінет міністрів України вирішив реструктуризувати борг ПАТ "Одеський припортовий завод" перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ на два роки.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в Києві в середу, 28 грудня.

"Прийняття проекту розпорядження забезпечить реструктуризацію боргу перед НАК: починаючи з 1 квітня 2017 року почнеться виплата рівними частками терміном на два роки без нарахування відсотків", - сказав глава Фонду держмайна Ігор Білоус, представляючи відповідний проект рішення.

Одеський припортовий завод за минулий тиждень наростив борг перед "Нафтогазом України" за спожитий газ на 91% (на 479,357 млн грн) – до 1,004 млрд грн.

За прогнозом "Нафтогазу", при поточній динаміці борг ОПЗ до кінця поточного року може досягти 1,5 млрд грн.

З моменту прийняття Кабміном рішення про покладення на НАК спеціальних зобов'язань з постачання ОПЗ газу завод перерахував держхолдингу всього 5 млн грн.

Як відомо, ФДМ не зміг продати Одеський припортовий завод 18 липня, оскільки жодна компанія не подала заявку для участі в конкурсі зі стартовою ціною 13,175 млрд грн (525 млн доларів). Послухавшись зарубіжних кредиторів, зокрема МВФ і ЄБРР, уряд України знизило стартову ціну ОПЗ в 2,5 рази, до 5,16 млрд грн (близько $ 200 млн) і продовжило термін приватизації заводу.

Далі - конкурс з приватизації ОПЗ не відбувся через відсутність заявок компаній, раніше виявляли інтерес до покупки підприємства. 7 грудня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що невдалий повторний конкурс з продажу Одеського припортового заводу продемонстрував нездатність керівництва Фонду держмайна управляти державним майном. "Я б позвільняв всіх, хто управляє Фондом держмайна України. Якби це були мої повноваження, всі були б вже звільнені", - заявив Гройсман.