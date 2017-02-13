Кабмін відклав антидемпінгові заходи проти міндобрив з РФ

В уряді побоюються, що це викличе подорожчання посівної.

Російські міндобрива будуть завозиться на загальних підставах Коммерсантъ

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив (карбаміду та КАС) походженням з Російської Федерації, повідомляється в прес-релізі Мінекономрозвитку.

В Міністерстві нагадали, що 27 грудня 2016 року МКМТ після 18 місяців розслідування прийняла рішення про введення антидемпінгових мит на імпорт зазначених видів російських добрив, які повинні були вступити в силу через 60 днів з моменту опублікування рішення. Як зазначає відомство, результати антидемпінгового розслідування показали, що імпорт російських добрив в Україну за демпінговими цінами, що завдає шкоди вітчизняним виробникам хімічних добрив.

Однак МКМТ також визнала необхідність враховувати поточну ситуацію на ринку - постачання з Росії покривають 80-90% всіх поставок добрив в Україні, щоб запобігти дефіциту і різкому зростанню цін на добрива в країні.

23 січня 2017 року Міністерство аграрної політики та продовольства направило в МКМТ звернення про тимчасове зупинення дії антидемпінгових заходів на період весняно-польових робіт. Одночасно Мінагрополітики розробило проект закону про заходи щодо сприяння диверсифікації поставок добрив шляхом зниження ставок ввізного мита на найбільш затребувані види добрив, які зараз проходить узгодження в міністерствах і відомствах.

Як повідомлялося, виробник азотних добрив ПАТ "Азот" (р. Черкаси), який входить до групи компаній Group DF, відновив роботу основних цехів по виробництву добрив.