Кабмін відклав антидемпінгові заходи проти міндобрив з РФ

В уряді побоюються, що це викличе подорожчання посівної.
В Міністерстві нагадали, що 27 грудня 2016 року МКМТ після 18 місяців розслідування прийняла рішення про введення антидемпінгових мит на імпорт зазначених видів російських добрив, які повинні були вступити в силу через 60 днів з моменту опублікування рішення. Як зазначає відомство, результати антидемпінгового розслідування показали, що імпорт російських добрив в Україну за демпінговими цінами, що завдає шкоди вітчизняним виробникам хімічних добрив.
Однак МКМТ також визнала необхідність враховувати поточну ситуацію на ринку - постачання з Росії покривають 80-90% всіх поставок добрив в Україні, щоб запобігти дефіциту і різкому зростанню цін на добрива в країні.
23 січня 2017 року Міністерство аграрної політики та продовольства направило в МКМТ звернення про тимчасове зупинення дії антидемпінгових заходів на період весняно-польових робіт. Одночасно Мінагрополітики розробило проект закону про заходи щодо сприяння диверсифікації поставок добрив шляхом зниження ставок ввізного мита на найбільш затребувані види добрив, які зараз проходить узгодження в міністерствах і відомствах.
Як повідомлялося, виробник азотних добрив ПАТ "Азот" (р. Черкаси), який входить до групи компаній Group DF, відновив роботу основних цехів по виробництву добрив.DT.UA