Кабмін виділив Фонду гарантування вкладів фізосіб кредит на 8 млрд грн

Мінфін випустить для підтримки ФГВФО облігації з терміном обігу до 15 років.

Уряд надав ФГВФО позику на 8 млрд грн

Кабінет міністрів України прийняв рішення надати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) кредит у розмірі майже 8 млрд грн.

Відповідну постанову уряду від 28 грудня було опубліковано на урядовому порталі.

"Установити, що Міністерство фінансів з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб здійснює випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 7 941 000 000 гривень із строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу до 10 відсотків річних в обмін на векселі, видані Фондом на тих самих умовах, з виплатою відсотків за векселями одночасно з оплатою векселя", – йдеться в документі.

Нагадаємо, 19 листопада набув чинності закон про виплати обдуреним вкладникам банків, який дозволить вкладникам банку "Михайлівський" отримати компенсацію втрачених коштів від держави.

Раніше адвокат Олександр Виговський у статті для DT.UA заявив, що закон про відшкодування фізичним особам шкоди, заподіяної зловживаннями у сфері банківських послуг, торкнеться виключно вкладників збанкрутілого банку "Михайлівський", і не зможе бути використаний для захисту інтересів клієнтів інших фінансових установ України.