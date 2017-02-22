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Кабмін схвалив докапіталізацію ПриватБанку майже на 10 млрд гривень

22 лютого в 20:23

Мінфін випустить облігації з терміном обігу до 15 років.

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Статутний фонд Приватбанку поповнять шляхом випуску ОВДП
УНІАН
Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів випустити облігації внутрішньої державної позики на суму 9,8 мільярдів гривень для докапіталізації націоналізованого у 2016 році ПриватБанку. Відповідне рішення закріплене урядовою постановою №89 від 22 лютого, повідомляє прес-служба Кабміну.

Облігації випускаються з терміном обігу до 15 років з індексованою вартістю та процентним доходом. Ставка купона встановлена на рівні 6% річних. Цінні папери будуть внесені до капіталу банку за рахунок придбання акцій додаткової емісії банку.

В уряді нагадали про плани докапіталізації Приватбанку на 116,8 мільярдів гривень. Проте статутний фонд фінустанови був поповнений лише на 107 мільярдів.

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Кабінет міністрів України 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію "ПриватБанку" і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.

26 грудня НБУ підтвердив конвертацію єврооблігацій і облігацій субординованого боргу "ПриватБанку" на загальну суму 595 млн доларів у капітал банку в ході націоналізації. Згідно з повідомленням НБУ, ніякі виплати власникам облігацій здійснюватися не будуть.

Детальніше про процес і наслідки повної націоналізації "ПриватБанку" читайте у статті Юрія Сколотяного "Про застави і заручників" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Приватбанк НБУ Нацбанк Кабмін Мінфін
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