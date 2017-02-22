Кабмін схвалив докапіталізацію ПриватБанку майже на 10 млрд гривень

Мінфін випустить облігації з терміном обігу до 15 років.

Статутний фонд Приватбанку поповнять шляхом випуску ОВДП УНІАН

Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів випустити облігації внутрішньої державної позики на суму 9,8 мільярдів гривень для докапіталізації націоналізованого у 2016 роціВідповідне рішення закріплене урядовою постановою №89 від 22 лютого, повідомляє прес-служба Кабміну.

Облігації випускаються з терміном обігу до 15 років з індексованою вартістю та процентним доходом. Ставка купона встановлена на рівні 6% річних. Цінні папери будуть внесені до капіталу банку за рахунок придбання акцій додаткової емісії банку.

В уряді нагадали про плани докапіталізації Приватбанку на 116,8 мільярдів гривень. Проте статутний фонд фінустанови був поповнений лише на 107 мільярдів.

Кабінет міністрів України 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію "ПриватБанку" і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.

26 грудня НБУ підтвердив конвертацію єврооблігацій і облігацій субординованого боргу "ПриватБанку" на загальну суму 595 млн доларів у капітал банку в ході націоналізації. Згідно з повідомленням НБУ, ніякі виплати власникам облігацій здійснюватися не будуть.

Детальніше про процес і наслідки повної націоналізації "ПриватБанку" читайте у статті Юрія Сколотяного "Про застави і заручників" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".