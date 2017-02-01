Кабмін схвалив докапіталізацію "Ощадбанку" та "Укрексімбанку"

Необхідність докапіталізації державних банків обґрунтували результатами їх діагностичного обстеження за 2015 рік.

У Кабміні вирішили підвищити статутні капітали двох державних банків Василь Артюшенко, DT.UA

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про докапіталізацію державних "" і "Укрексімбанку" відповідно на 3,5 млрд і 3 млрд грн.

Наголошується, що докапіталізація буде вестися шляхом випуску облігацій внутрішньої держпозики з їх подальшим обміном на акції нової емісії.

"Такі пропозиції ми отримали від Національного банку. Вчора було проведено засідання Експертно-аналітичної ради з питань участі держави в статутному капіталі банків – ред.), який дав відповідні рекомендації про суму докапіталізації", – заявив з цього питання глава Мінфіну Олександр Данилюк.

За словами міністра, необхідність докапіталізації обґрунтовується результатами результати діагностичного обстеження банків за 2015 рік, проведеного НБУ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 18 грудня ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

У жовтні DT.UA писало, що Державний "Укрексімбанк" запросив у Мінфіну 12 млрд грн для докапіталізації.

В офіційній відповіді на запит ZN.UA прес-служба "Ощадбанку" в той же час повідомила, що слідом за реалізованим у 2016-му поповненням статутного капіталу на 4,96 млрд грн планується отримання ще 3,46 млрд (з передбачених програмою рекапіталізації 8,42 млрд). При цьому частина цієї суми може бути покрита за рахунок отриманого банком чистого прибутку, що склала за вісім місяців поточного року 360 млн грн. Офіційно визнаний рівень проблемних активів (NPL) банку становить 32%.

Докладніше читайте у статті Юрія Сколотяного "Високt гальмування" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".