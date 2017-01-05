Кабмін розраховує отримати четвертий транш МВФ у лютому – ЗМІ

У листопаді обговорювалася отримання 1,8 мільярда, але сьогодні мова йде про 1 мільярд.

Порошенко і Лагард обговорять суму траншу МВФ у Давосі Сайт президента України

У Кабінеті міністрів очікують, що сума четвертогоскладе 1 мільярд доларів, повідомило агентство "Українські новини" у середу, 4 січня, з посиланням на власні джерела в уряді.

За словами співрозмовника видання, у листопаді сторонм обговорювали виділення Україні 1 мільярда 800 мільйонів доларів, але сьогодні йдеться про 1 мільярд.

Остаточну суму траншу буде зафіксовано, найімовірніше, після зустрічі президента України Петра Порошенка із директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі 17-20 січня.

Київ розраховує на надання чергового траншу МВФ в лютому.

Відкрита в березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом близько 17 млрд доларів спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми та виділення траншів. У 2015 рік Україна отримала лише два транші – 5 млрд доларів в березні і 1,7 млрд доларів – в серпні 2015 року. У вересні 2016 року МВФ виділив Україні третій транш – на 1 млрд доларів.