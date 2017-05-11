Кабмін пропонує зменшити зарплату голові НКРЭКУ вдвічі

Заробітна плата при цьому скоротиться до 80 тис грн з 160 тис грн.

Непристойні зарплати чиновників почали скорочувати Василь Артюшенко, DT.UA Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді вдвічі зменшити оклади голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів до 19,2 тис грн та голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг – до 80 тис грн. Відповідний законопроект був схвалений на засіданні уряду сьогодні.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зачитав дане рішення серед прийнятих урядом на засіданні без обговорення.

Законопроект передбачає зміну величини для розрахунку посадових окладів у Нацагентстві з повернення активів і НКРЭКУ з мінімальної заробітної плати на прожитковий мінімум для працездатних, який встановлено на 1 січня календарного року.

Відповідно, для 2017 року оклад глави Нацагентства з повернення активів становитиме 12 прожиткових мінімумів для працездатних – 19,2 тис грн (на даний момент – 38,4 тис грн). Оклад глави НКРЭКУ становитиме 12 прожиткових мінімумів для працездатних – 80 тис грн (зараз – 160 тис грн).

Нагадаємо, місяць тому голова НКРЭКУ Дмитро Вовк заявив, що президент України Петро Порошенко затвердив відставку всього складу НКРЭКУ.

Повідомлялося, що Рада відхилила проекти постанов про призначення Костянтина Запайщикова і Юрія Шульги членами номінаційної комісії з відбору членів НКРЭКУ.