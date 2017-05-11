Кабмін продовжив надзвичайні заходи на ринку електроенергії ще на місяць

Термін їх дії закінчується 17 червня.
"Потрібно продовжувати (заходи), тому що повинні приймати оперативні управлінські рішення: ми управляємо системою не в штатному режимі, на превеликий жаль. Але і цей іспит ми пройдемо, хто б нам не заважав", – заявив прем'єр Володимир Гройсман на засіданні уряду сьогодні.
Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив, що введення надзвичайних заходів дозволило заощадити 1,7 млн тонн вугілля і збільшити його запаси на складах до 2,2 млн тонн, що відповідає рівню запасів восени 2016 року – перед початком опалювального сезону.
Насалик додав, що завдяки впровадженим заходам внесок атомної енергетики в вироблення електроенергії в Україні в квітні досяг 62,5%, а в минулу неділю був встановлений абсолютний рекорд – 68% порівняно з 47% у травні минулого року.
Нагадаємо, що надзвичайні заходи в енергетиці, передбачені урядовим розпорядженням №103-р від 15 лютого, вступили в дію з 17 лютого через блокаду поставок товарів з зони АТО, зокрема, вугілля антрацитної групи, на якому працює половина енергогенеруючих компаній країни.
Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що відмова України від антрациту з Донбасу обійдеться в 15 млрд грн. Він також сказав, що Україна поки не планує імпортувати вугілля з Росії, але закупівлі можливі у випадку, якщо його ціна буде найменшою на ринку.
Відключення електроенергії з-за дефіциту вугілля антрацитної групи можуть торкнутися семи областей.
Інтерфакс-Україна