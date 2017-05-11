Кабмін продовжив надзвичайні заходи на ринку електроенергії ще на місяць

Термін їх дії закінчується 17 червня.

Тимчасові надзвичайні заходи продовжили pixabay.com

Кабінет міністрів України продовжив термін дії тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, введені три місяці тому, ще на один місяць.

"Потрібно продовжувати (заходи), тому що повинні приймати оперативні управлінські рішення: ми управляємо системою не в штатному режимі, на превеликий жаль. Але і цей іспит ми пройдемо, хто б нам не заважав", – заявив прем'єр Володимир Гройсман на засіданні уряду сьогодні.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив, що введення надзвичайних заходів дозволило заощадити 1,7 млн тонн вугілля і збільшити його запаси на складах до 2,2 млн тонн, що відповідає рівню запасів восени 2016 року – перед початком опалювального сезону.

Насалик додав, що завдяки впровадженим заходам внесок атомної енергетики в вироблення електроенергії в Україні в квітні досяг 62,5%, а в минулу неділю був встановлений абсолютний рекорд – 68% порівняно з 47% у травні минулого року.

Нагадаємо, що надзвичайні заходи в енергетиці, передбачені урядовим розпорядженням №103-р від 15 лютого, вступили в дію з 17 лютого через блокаду поставок товарів з зони АТО, зокрема, вугілля антрацитної групи, на якому працює половина енергогенеруючих компаній країни.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що відмова України від антрациту з Донбасу обійдеться в 15 млрд грн. Він також сказав, що Україна поки не планує імпортувати вугілля з Росії, але закупівлі можливі у випадку, якщо його ціна буде найменшою на ринку.

Відключення електроенергії з-за дефіциту вугілля антрацитної групи можуть торкнутися семи областей.