Кабмін призначив в.о. керівника "Магістральних газопроводів України"

На цей час формується штатний склад та інфраструктура майбутньої ГТС.

Призначення Ноздріна проведено за пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості України utg.ua

Кабінет міністрів України призначив в. о. керівника створюваного ПАТ "Магістральні газопроводи України" нинішнього віце-президента ПАТ "Укртрансгаз" Валерія Ноздріна.

Відповідне рішення закріплене урядовим розпорядженням №7-р від 11 січня 2017 року. Призначення проведено за пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Раніше про призначення Ноздріна керівником ПАТ "Магістральні газопроводи України" повідомляло ZDT.UA. Ноздрін працює на посаді віце-президента "Укртрансгазу" з 2014 року.

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На поточний момент оператором ГТС є "Укртрансгаз". Після остаточного виконання рішень Стокгольмського арбітражу по транзитному контракту (очікується в третьому кварталі 2017 року) функції оператора ГТС Кабмін має намір передати новоствореному ПАТ "Магістральні газопроводи України"

В даний час формується штатний склад та інфраструктура майбутньої ГТС.

9 листопада Кабінет міністрів України вирішив створити ПАТ "Магістральні газопроводи України" в рамках поділу НАК "Нафтогаз України" за напрямами діяльності. За рішенням уряду, новоствореному ПАТ буде передана мансарда нежитлового будинку по вул. Гонти, 3а в Києві вартістю 3,7 млн грн.

Як писало раніше DT.UA дві європейські компанії готові взяти в управління українські магістральні газопроводи. Газові компанії з Італії та Словаччини надіслали комерційні пропозиції з умовами своєї діяльності в якості оператора української ГТС. Для співпраці з ними доведеться виділити в окрему структуру магістральні газопроводи.