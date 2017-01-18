Кабмін призначив на ключове держпідприємство топ-менеджера ЄДАПС

За даними DT.UA, на настільки велике порушення законодавства прем'єр-міністр Володимир Гройсман пішов на прохання екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

«Поліграфкомбінат «Україна» очолить колишній керівник компанії «ЄДАПС-принт» Ігор Когут Поліграфкомбінат «Україна»

Кабінет міністрів затвердив на посаду директора державного підприємства "Поліграфкомбінат "Україна" Ігоря Когута, раніше - директора ТОВ "Укрспецполиграфия" ( консорціум ЄДАПС ), а також керівника компанії "ЄДАПС-принт".

Як повідомляють джерела DT.UA, питання про призначення одіозного підприємця було проголосование з голосу за поданням першого віце-прем'єра Степана Кубіва, і в даний момент жодних документів у відділі кадрів щодо Когута немає. "Кандидатура була внесена з голосу, і Кабмін під керівництвом Володимира Гройсмана за неї дружно проголосував. Можу з повною впевненістю сказати, що це призначення не узгоджувалася в жодному підрозділі Кабінету міністрів, та й не могло бути узгоджено, адже людина з такою "вислугою" банально не пройшла би спецперевірку", - стверджує співрозмовник.

Відповідно до даних DT.UA, на настільки велике порушення законодавства прем'єр-міністр Володимир Гройсман пішов на прохання екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

"Після того, як нам вдалося перемогти одіозний концерн ЄДАПС, який вимивав з кишень громадян щороку мільярди гривень, і всі замовлення на друкування цінних паперів поступово перейшли на державне підприємство "Поліграфкомбінат "Україна", декому захотілося віддати одне з найуспішніших ДП країни на відкуп корупціонерам. Не вдалося знищити поліграфкомбінат, так з'явилася ідея його очолити", - зазначило джерело.

Як повідомляло раніше DT.UA, крісло керівника ДП "Поліграфкомбінат "Україна" виявилося вакантним після того, як попередній директор підприємства Максим Степанов переміг у конкурсі на посаду голови Одеської облдержадміністрації.

Консорціум ЄДАПС – один з найбільших сумнозвісних утворень періоду Януковича, друкував за завищеними цінами паспорта, водійські посвідчення, акцизні марки, голограми. При чому, з метою збільшення наживи, кількість захищених голограмою документів постійно збільшувалася. В останні чотири роки основну кількість документів суворої звітності (паспортів, посвідчень, акцизних марок та інших) почав друкувати ПК "Україна", решта були скасовані через непотрібність.

Восени Верховна Рада законом забрала "Поліграфічний комбінат "Україна" у Нацбанку та передала його в сферу управління Міністерства фінансів.