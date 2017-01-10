Кабмін обмежив повноваження правління "Нафтогазу"

Усі ключові рішення в компанії повинні будуть узгоджуватися з наглядовою радою.

Новий статут НАК "Нафтогаз України" набув чинності 31 грудня Андрій Товстиженко, DT.UA

У грудні 2016 року Кабінет міністрів України постановою №1044 затвердив нову редакцію статуту НАК "". У ній повноваження правління обмежуються, повідомляє " Економічна правда ".

Згідно з новим статутом, всі ключові рішення про призначення членів правлінь дочірніх ПАТ "Укртрансгаз", "Укртранснафта" і "Укргазвидобування", відсторонення їх від посад і деякі інші, повинні узгоджуватися з наглядовою радою НАК "Нафтогаз України".

Документ також регламентує входження директорів дочірніх ПАТ до складу правління національного регулятора.

Відповідна постанова Кабміну набула чинності 31 грудня.

Нагадаємо, раніше Кабмін зобов'язав НАК "Нафтогаз" постачати газ для опалення і гарячого водопостачання бюджетних установ за ціною 4942 гривень без врахування вартості транспортування та ПДВ, згідно з постановою уряду №937 від 14 грудня 2016 року.