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Кабмін обмежив повноваження правління "Нафтогазу"

10 січня в 13:47

Усі ключові рішення в компанії повинні будуть узгоджуватися з наглядовою радою.

Нафтогаз
Новий статут НАК "Нафтогаз України" набув чинності 31 грудня
Андрій Товстиженко, DT.UA
У грудні 2016 року Кабінет міністрів України постановою №1044 затвердив нову редакцію статуту НАК "Нафтогаз України". У ній повноваження правління обмежуються, повідомляє "Економічна правда".

Згідно з новим статутом, всі ключові рішення про призначення членів правлінь дочірніх ПАТ "Укртрансгаз", "Укртранснафта" і "Укргазвидобування", відсторонення їх від  посад і деякі інші, повинні узгоджуватися з наглядовою радою НАК "Нафтогаз України".

Документ також регламентує входження директорів дочірніх ПАТ до складу правління національного регулятора.

Відповідна постанова Кабміну набула чинності 31 грудня.

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Нагадаємо, раніше Кабмін зобов'язав НАК "Нафтогаз" постачати газ для опалення і гарячого водопостачання бюджетних установ за ціною 4942 гривень без врахування вартості транспортування та ПДВ, згідно з постановою уряду №937 від 14 грудня 2016 року.

За матеріалами: Економічна правда
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Теги Нафтогаз Україна Кабмін повноваження
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