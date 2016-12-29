Кабмін дозволив спецмито на імпорт автомобілів з ЄС

Мито в 10% запровадять, якщо імпорт машин з ЄС перевищить 45 тис. штук на рік.

На імпорт автомобілів з ЄС можуть запровадити мито Ольга Кононенко, ZN.UA

Кабінет міністрів України затвердив порядок застосування спеціальних мит на імпорт європейських автомобілів в разі, якщо він загрожуватиме розвитку вітчизняного автовиробника.

В середині грудня Міністерство економічного розвитку і торгівлі запропонувало порядок тимчасового збільшення до 10% ввізного мита на легкові автомобілі з Європейського Союзу. Мито введуть тільки тоді, якщо сукупний обсяг імпорту в Україну європейських легкових автомобілів сягне 45 тис. одиниць на рік, а його питома вага у споживанні на внутрішньому ринку становить більше 20%.

За даними міністерства, обсяг імпорту в Україну легкових автомобілів з ЄС в 2015 році склав 38,9 тис. штук, а за 9 місяців 2016 - 30,6 тис. штук.

Як повідомлялося, в Україну в серпні завезли рекордну за останні 2,5 року кількість легкових автомобілів. Більше половини (54%) імпорту легкових авто – поставки з Європи.