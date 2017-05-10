Інфляція у квітні сповільнилася до 0,9%

Інфляція істотно сповільнилася. Попереду кілька місяців сезонного зниження цін на продукти харчування.

Зростання цін в Україні істотно сповільнилося Андрій Товстиженко, DT.UA

Споживчі ціни в Україні у квітні 2017 року порівняно з березнем зросли на 0,9%, повідомляє Державна служба статистики. Місячна інфляція уповільнилася порівняно з січнем (1,1%), лютим (1,0%) і березнем (1,8%).

З початку року (до грудня 2016 року) ціни в Україні зросли на 4,9%.

За даними статистичного відомства, річна інфляція (до квітня минулого року) склала 12,2%.

У квітні 2017 року продукти харчування подорожчали на 1,2% (найбільше овочі – на 7,6% і фрукти – на 5,3%). Яйця подешевшали на 18,3%.

Ціни на алкогольні напої і тютюнові вироби зросли за місяць на 1,3%, одяг і взуття подорожчали на 0,9%, житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – на 0,5%.

Госстат Украины

На початку березня Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні у 2017 році з 8,5% до 10%.

На початку квітня МВФ підтвердив свій прогноз інфляції в Україні у 2017 році на рівні 10%.