Група компаній з Китаю стала найбільшим акціонером Deutsche Bank



Вартість частки китайського акціонера німецького банку становить майже 3,5 міліарда євро.

Багатопрофільна група компаній HNA Group з Китаю наростила свою частку в структурі власності німецького Deutsche Bank до 9,92%. Таким чином, китайські акціонери стали власниками найбільшого пакету акцій Deutsche Bank. Раніше ними були компанії королівської сім'ї Катару.

Китайці купили акції німецького банку через австрійську керуючу компанію C-Quadrat і поки не мають наміру збільшувати свою частку, повідомила в середу, 3 травня, газета Handelsblatt з посиланням на дані розкриття, пише DW.

Придбавати акції Deutsche Bank китайська група почала в лютому цього року.

На закритті торгів 2 травня пакет акцій Deutsche Bank, що належить ВНД (204,7 млн акцій), коштував близько 3,4 млрд євро.

Фірми, що входять в HNA, зайняті в основному в сфері повітряного транспорту, нерухомості, фінансових послуг, туризму і морських перевезень. Восени минулого року група придбала 25 відсотків готельної мережі Hilton.

Третім за величиною акціонером Deutsche Bank тепер є інвесткомпанія BlackRock, частка якої перевищує 6%.