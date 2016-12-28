Гройсман зажадав від бізнесменів виплати мінімальної заробітної плати співробітникам

Прем'єр-міністр розповів про великі штрафи, передбачені для роботодавців за махінації з виплатами 3200 гривень.

Володимир Гройсман закликав роботодавців платити працівникам чесну зарплату Урядовий портал

Прем'єр-міністр Українизакликав приватних підприємців забезпечити своїм працівникам виплату заробітної плати на рівні мінімальної, розмір якої становить 3200 гривень, повідомляє урядовий портал.

"Я вимагаю як прем'єр-міністр, щоб людям, які працюють, платили чесну заробітну плату. Найголовніший виклик для нас – це боротьба з бідністю. Для того, щоб почати з цим реально боротися, треба підвищувати, в тому числі, мінімальну заробітну плату. Уряд зробив цей крок, у бюджетній сфері ми це виконаємо бездоганно. Приватний сектор, бізнес, також повинен виконати це. Я вважаю, що такі можливості у бізнесу сьогодні є", - підкреслив прем'єр-міністр.

Він також зазначив, що в бюджет України закладені витрати на підвищення зарплат "лікарям, вчителям та всім іншим бюджетним категоріям".

Прем'єр-міністр нагадав про те, що в бюджеті на 2017 рік прийнято рішення про підвищення першого тарифного розряду до 1600 гривень. Таким чином, заробітна плата буде розраховуватися з 1600 гривень, а не з 1335, як було раніше. Він також застеріг роботодавців від махінацій, наприклад, оформлення співробітників на півставки або неповний робочий день.

"Не треба нікому розважатися. Людина, яка працює, повинна отримувати нормальну заробітну плату – не менше 3200 гривень", - зазначив Гройсман.

За словами Володимира Гройсмана, якщо під час перевірок на виробництвах будуть виявлені невідповідності, роботодавцям буде загрожувати штраф у сотні тисяч гривень. За перешкоджання доступу контролюючих осіб до виробництва також передбачені штрафи.

"Я не хочу нікого карати, просто прошу всіх роботодавців: поважайте своїх співробітників, нараховуйте заробітну плату, яку вони чесно заробили. Сплатіть за них внески у Пенсійний фонд, і ситуація в країні почне налагоджуватися", - розповів прем'єр-міністр.

Про підвищення рівня мінімальної заробітної плати стало відомо два місяці тому. На думку прем'єр-міністра України, це цілком достатній термін для того, щоб роботодавці могли вивчити питання і адаптуватися.

Уряд проаналізує показники ефективності по кожному окремо взятому регіону протягом 2015-2016 років за категоріями "скільки було працюючих людей, яку заробітну плату їм нараховували, скільки було виплачено", і буде їх системно відстежувати.

"Я думаю, за кілька місяців лад у цій сфері ми наведемо. Зрозуміло, що не всі одразу з розумінням і повагою поставляться до працюючих людей, але уряд допоможе всім зрозуміти невідворотність цього шляху і необхідність його проходження", - підкреслив Гройсман.

Як повідомлялося раніше, 3 листопада Кабмін подав у Раду проект держбюджету-2017 на друге читання.

20 жовтня Верховна Рада схвалила постанову "Про висновки і пропозиції до законопроекту "Про державний бюджет України на 2017 рік".

Вранці 21 грудня Верховна Рада проголосувала за бюджет на 2017 рік. Проект документу підтримали 274 народних депутата, в тому числі, більшість членів фракцій "Блоку Петра Порошенко", "Народного фронту", Радикальної партії, групи "Воля народу" і "Відродження", 18 позафракційних, а також п'ять з 26 депутатів від "Самопомочі". Не підтримали бюджет "Опозиційний блок" і "Батьківщина".

26 грудня президент України Петро Порошенко підписав закон "Про державний бюджет України на 2017 рік".

Детальніше про наслідки підвищення мінімальної заробітної плати читайте у статті Василя Худицького "Мінімалка: хто кому покаже дулю в кишені?" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".