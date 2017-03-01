У Гройсмана немає повноважень звільнити керівництво ФДМ. Чекає, коли вони самі підуть у відставку.

Гройсман всіх би позвільняв у Фонді держмайна, але не вистачає повноважень kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував керівництву Фонду держмайна подати у відставку.

"Коли Фонд державного майна виконає свою основну функцію – ефективне управління державним майном і публічна, відкрита, конкурентна приватизація?", сказав він на засіданні уряду, звертаючись до першого заступника голови Дмитра Парфененкf.

У відповідь Парфененко сказав, що позицію ФДМ озвучує голова фонду Ігор Білоус. "Якщо ви хочете мою позицію, то ми готові", - зазначив він.

Гройсман заявив, що ФДМ у повному складі неефективно управляє держмайном і від цього держава втрачає мільярди гривень. "Вам треба всім разом зібратися, написати заяву і звільнитися", – сказав прем'єр.

"Я підкреслюю, що не буду всього цього терпіти, просто підкреслюю це", – додав Гройсман.

Про Фонд держмайна на 1:27:45

7 грудня 2016 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що невдалий повторний конкурс з продажу Одеського припортового заводу продемонстрував нездатність керівництва Фонду держмайна управляти державним майном. "Я б позвільняв всіх, хто управляє Фондом держмайна України. Якби це були мої повноваження, всі були б вже звільнили", - заявив Гройсман.

У свою чергу голова Фонду державного майна України Ігор Білоус заявив, що не планує йти у відставку через критику в його адресу з боку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.