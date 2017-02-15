Гройсман заперечує підвищення цін на газ для населення на 40% з 1 квітня

Прем'єр запропонував тим, хто говорить про можливе зростання цін на газ, писати заяву на звільнення.
"Я не допущу жодного підвищення тарифів на газ для потреб населення. А ті, хто заявляють про можливе зростання цін на 40%, повинні або відповідально працювати, або писати заяву на звільнення", – зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, Кабінет міністрів навесні 2016 року продовжив на рік – до 1 квітня 2017 року – дію постанови №758 про спеціальні зобов'язання НАК "Нафтогаз України" з продажу газу для населення і теплокомуненерго на пільгових умовах.
Головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко 14 лютого у колонці НВ Бізнес повідомив, що ціни на природний газ для населення з 1 квітня 2017 року можуть зрости на 40% у тому випадку, якщо дія спецзобов'язень не будуть продовжені.
Вітренко також зазначив, що з 1 квітня поточного року Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду лібералізацію ціноутворення на газ для потреб населення та для продовження спецзобов'язень бажано отримати схвалення МВФ.
При цьому топ-менеджер НАК додав, що якщо Стокгольмський арбітраж задовольнить позовні вимоги до російського "Газпрому" і держхолдинг почне імпортувати газ з ціною "хаб мінус", то слід очікувати зниження оптової ціни для населення вдвічі порівняно з поточною ціною.
Нагадаємо, що 1 лютого НАК "Нафтогаз України" підвищив ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання. Порівняно з цінами на січень, в лютому 2017 року ціни були збільшені на 21-22%.
Як повідомлялося, ціни виробників промислової продукції за 2016 рік (грудень до грудня) зросли на 35,7%, тоді як у 2015 році – на 25,4%, у 2014 році – на 31,7%. При цьому середньорічний ріст цін в 2016 році склав 20,5%.
Інтерфакс-Україна