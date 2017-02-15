Гройсман заперечує підвищення цін на газ для населення на 40% з 1 квітня

Прем'єр запропонував тим, хто говорить про можливе зростання цін на газ, писати заяву на звільнення.

Гройсман заперечує підвищення цін на газ для населення. Урядовий портал

Ціни на природний газ для населення України найближчим часом підвищуватися не будуть, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє прес-служба уряду.

"Я не допущу жодного підвищення тарифів на газ для потреб населення. А ті, хто заявляють про можливе зростання цін на 40%, повинні або відповідально працювати, або писати заяву на звільнення", – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів навесні 2016 року продовжив на рік – до 1 квітня 2017 року – дію постанови №758 про спеціальні зобов'язання НАК "Нафтогаз України" з продажу газу для населення і теплокомуненерго на пільгових умовах.

Головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко 14 лютого у колонці НВ Бізнес повідомив, що ціни на природний газ для населення з 1 квітня 2017 року можуть зрости на 40% у тому випадку, якщо дія спецзобов'язень не будуть продовжені.

Вітренко також зазначив, що з 1 квітня поточного року Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду лібералізацію ціноутворення на газ для потреб населення та для продовження спецзобов'язень бажано отримати схвалення МВФ.

При цьому топ-менеджер НАК додав, що якщо Стокгольмський арбітраж задовольнить позовні вимоги до російського "Газпрому" і держхолдинг почне імпортувати газ з ціною "хаб мінус", то слід очікувати зниження оптової ціни для населення вдвічі порівняно з поточною ціною.

Нагадаємо, що 1 лютого НАК "Нафтогаз України" підвищив ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання. Порівняно з цінами на січень, в лютому 2017 року ціни були збільшені на 21-22%.

Як повідомлялося, ціни виробників промислової продукції за 2016 рік (грудень до грудня) зросли на 35,7%, тоді як у 2015 році – на 25,4%, у 2014 році – на 31,7%. При цьому середньорічний ріст цін в 2016 році склав 20,5%.