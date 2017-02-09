Гройсман закликав ЄС подумати над "планом Маршала" для України

Західні партнери вже неодноразово давали зрозуміти, що потрібно від України для залучення інвестицій. Але прем'єр-міністр говорить про фінансової допомоги.

Гройсман розраховує на підтримку ЄС Урядовий портал

Прем'єр-міністр, який перебуває з офіційним візитом у Брюсселі закликав європейських політиків і експертів ініціювати обговорення нового "плану Маршала" для України.

"Така ідея обговорювалася в 2014 році - моя команда як тодішнього віце-прем'єра спільно з колегами з ЄС починала підготовку плану конференції високого рівня по Україні, але в силу різних причин вона так і не була реалізована", – повідомив Гройсман на своїй сторінці в Facebook ввечері в четвер, 9 лютого.

Прем'єр-міністр зазначив, що в Україні спостерігається макроекономічна стабілізація і є передумови для економічного зростання.

"Спільними зусиллями ми можемо визначити напрями й сектори економіки, де завдяки спільним зусиллям можемо добитися швидкого зростання... Як показує світовий досвід, від реалізації таких масштабних проектів розвитку виграють не тільки країни, які отримають підтримку, але і країни донори", – запевнив прем'єр.

Тим часом, колишній координатор проектів USAID в пострадянських країнах Джош Коен у своєму матеріалі для Atlantic Council стверджує, що одним із способів для Європи зміцнити контроль над власною долею і безпекою є посилення підтримки України.

По-перше, на його думку, Євросоюз повинен, нарешті, надати Україні безвізовий режим.

"Громадські активісти сказали, що всякий раз, коли Брюссель намагається підштовхнути Київ до реформ, в Адміністрації президента, в уряді Володимира Гройсмана, в парламенті чинять опір, використовуючи відмовку, що Брюссель повинен спочатку надати безвізовий режим, а потім критикувати Україну", - йдеться в статті.

По-друге, на думку експерта, ЄС повинен залучити додаткові ресурси для підтримки української антикорупційної реформи, зокрема, створити антикорупційні суди, а також розібратися з походженням задекларованих українськими чиновниками й політиками майна та грошей.

По-третє, ЄС варто подумати над створенням "маленького плану Маршала" для України. Як зазначив експерт Atlantic Council Андрес Аслунд, агресія Росії в Донбасі Києву обійшлася в шість мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій, тим самим позбавивши її економіку капіталу, необхідного для росту. Тому ЄС може використовувати Європейський інвестиційний банк та ЄБРР для прямого інвестування в українські компанії та інфраструктуру.