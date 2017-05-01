Гройсман розповів про зростання зарплат, яке обігнало підвищення цін

Прем'єр підкреслив, що середня зарплата по Україні в березні становила 6752 гривень.

Гройсман каже, що економічне зростання, нарешті, конвертується в добробут українців Урядовий портал

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook написав, що зростання зарплат нарешті перевищило темп зростання цін. Гройсман зазначив, що в березні середня зарплата по Україні зросла на 8,7% порівняно з лютим і склала 6752 гривень.

За словами прем'єра, цей ріст відповідає зростанню промислового виробництва, яке в березні зросло на 8%. Гройсман підкреслив, що в цілому за цей рік спостерігається зростання доходів українців на 37%, тоді як рівень інфляції склав близько 15%. Прем'єр вважає, що тепер зростання економіки конвертується в реальний добробут українців.

Нагадаємо, що промвиробництво в Україні за 2016 рік зросло на 2,4% після чотирьох років падіння. Обсяги промвиробництва в грудні 2016 року зросли порівняно з аналогічним місяцем минулого року на 4,5%.

Промислове виробництво в Україні падало чотири попередні роки: у 2012 році – на 0,7%, в 2013 році – на 4,3%, у 2014 році – на 10,1%, у 2015 році – на 13%.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що блокада залізниць у Донбасі зупинить металургійні підприємства країни. За його словами, в металургійному комплексі працює 300 тис. осіб, а експорт продукції приносить 20% усієї валютної виручки держави.