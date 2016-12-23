Гройсман прогнозує зростання економіки України у 2016 році на 1,5%

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Економіка України почала виходити з рецесії ще до призначення Гройсмана прем'єром. За підсумками року зростання буде мінімальним.

Гройсман зробив прогноз щодо зростання ВВП за кілька днів до закінчення року Василь Артюшенко, DT.UA

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прогнозуєу 2016 році на 1,5%.

"Ми в цьому році будемо мати зростання близько 1,5%, тоді як у минулому році 10% падіння, 43% інфляції", - сказав він в ході зустрічі зі студентами Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського".

Прем'єр зазначив, що розраховує на значне зростання економіки країни у 2017 році.

Нагадаємо, що в першому півріччі 2016 році економіка України офіційно вийшла з рецесії, що тривала з другого півріччя 2012 року. У першому кварталі 2016 року ВВП України зріс на 0,1%, в другому – на 1,4%, в третьому – на 2,0%.

У червні Кабінет міністрів України затвердив бюджетну резолюцію на 2017 рік, яка передбачає зростання ВВП України в 2017 році на 3% і на 4% в 2018 і 2019 роках.