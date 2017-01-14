Гройсман прогнозує економічне зростання в цьому році

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Про це свідчать економічні процеси в країні.

Гройсман вважає, що в цьому році буде економічне зростання Василь Артюшенко, DT.UA

2017 рік стане роком повноцінного економічного зростання, хоча новий рік буде дуже непростим для країни, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, про це сьогодні можна впевнено говорити за даними, які сигналізують про початок активізації внутрішніх процесів в економічному житті, що, на думку прем'єр-міністра, безсумнівно, позначиться на кінцевих показниках.

"Рік, в який ми увійшли, простим не буде - ми всі це розуміємо. Ось новини від ПАТ "Укрзалізниця" - в 2016 році обсяги внутрішніх вантажних перевезень збільшилися на 12 млн тонн, імпорту - на 1,5 мільярдів тонн, що на 7,7% і 4,4% відповідно більше, ніж у 2015 році. Всього українська залізниця перевезла 114,5 мільйонів тонн експортних та 16,9 мільйонів тонн транзитних вантажів. Запустити маховик економічного розвитку - ключова задача, яку ми ставимо перед собою на цей рік. Україна повинна стати сильною і успішною - і в цьому полягає наша стратегія", - заявив Гройсман.

Як повідомлялося, Мінекономрозвитку прогнозує зростання економіки України в 2017 році на 3%.