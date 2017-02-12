Гройсман ініціював засідання енергетичного штабу у зв'язку з блокадою ОРДЛО

У понеділок в Кабміні оцінять обсяги наявних енергоносіїв та необхідність їх економити.

Гройсман не бачить альтернативи постачанню вугілля з ОРДЛО Василь Артюшенко, DT.UA

У понеділок, 13 лютого, відбудеться засідання Енергетичного штабу, який повинен оцінити рівень забезпеченості країни енергоресурсами для проходження опалювального сезону, повідомив прем'єр-міністр

"Я дав доручення, завтра буде проведено Енергетичний штаб, де буде повністю оцінена ситуація щодо того, скільки і яких у нас є запасів, наскільки необхідно вживати заходи - тому що, для того, щоб проходити сезон, уже зараз необхідно починати економити", – заявив глава уряду в ефірі ТРК "Україна" увечері в неділю, 12 лютого.

Гройсман запевнив, що підтримує боротьбу з контрабандою, але дії учасників торгової блокади ОРДЛО не схвалює.

"Якщо ми запитаємо, чи є у нас довіра до українських кордонів, так і, зокрема, до лінії розмежування, щодо торгівлі контрабандним товаром - у мене такої довіри немає. І тут я повністю готовий приєднається до жорсткої боротьби проти контрабанди, але ми не повинні оголошувати жорстку боротьбу українським громадянам, у яких повинні бути світло і тепло", - зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк, заблокували гілку залізниці Луганськ – Лисичанськ - Попасна на ділянці Гірське - Золоте для припинення торгівлі з окупованими районами Донецької і Луганської областей.

Учасники акції заявили, що ці заходи спрямовані, зокрема, на звільнення заручників терористичних формувань ОРДЛО.

Наступного дня прокуратура відкрила щодо учасників блокади кримінальне провадженняч. 1 ст. 279 Кримінального кодексу україни (блокування транспортних комунікацій).

2 лютого близько 50 осіб з допомогою автомобілів перекрили залізничні переїзд у Бахмуті Донецької області, а через тиждень – заблокували переїзд Ясинувата-Костянтинівка на станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачанню вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни.