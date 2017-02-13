Гонтарєва розраховує отримати транш МВФ в кінці лютого або на початку березня

У графіку засідання МВФ питання про виділення траншу Україні на поточний момент відсутнє.

Україна може отримати транш МВФ в кінці лютого - початку березня. sputniknews.com

Україна підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом для отримання наступного траншу кредиту Фонду в розмірі 1 млрд доларів протягом декількох днів, заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарєва в інтерв'ю Bloomberg.

За інформацією агентства, Гонтарєва повідомила, що транш може прийти після того, як рада МВФ затвердить його в кінці лютого або на початку березня.

Нагадаємо, що у графіку засідань МВФ на поточний тиждень питання про виділення траншу Україні відсутня. Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що Мінфін завершує переговори з МВФ про отримання чергового кредитного траншу.

У 2015 рік Україна отримала лише два транші – 5 млрд доларів в березні і 1,7 млрд доларів – в серпні 2015 року. Після цього була пауза через невиконання низки умов, політичної кризи і зміни уряду.

У вересні 2016 року МВФ виділив Україні третій транш – на 1 млрд доларів. Відповідно до скоригованого графіка фінансування, подальше виділення коштів планується щоквартально за результатами виконання умов МВФ.