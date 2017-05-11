Гонтарева не збирається залишати країну після відставки

Голова НБУ допускає можливість свого переслідування.

Гонтарева поїде за кордон тільки у відпустку Нацбанк України / Flickr

Глава Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що допускає можливість своєї судового або кримінального переслідування після відставки з посади керівника НБУ, однак виїжджати з країни не збирається.

"Переслідування – воно може бути. Тому що кількість інсинуацій, провокацій, нісенітниці, брудних компаній – зашкалює. Чи варто цього боятися? – Ні. Ні на секунду я не сумнівалася, що я все зробила правильно", – сказала Гонтарева.

Гонтарева також уточнила, що якщо і буде їздити за кордон, то тільки у відпустку. Вона також зазначила, що не буде йти в політику і вважає малореалістичним затягування призначення нового голови НБУ.

Нагадаємо, глава НБУ Валерія Гонтарева подала у відставку. Про це вона заявила 10 квітня, під час позапланової прес-конференції. Виконуючим обов'язки голови центробанку вона призначила свого першого заступника Якова Смолія.