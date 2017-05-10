Гонтарева призначила виконуючим обов'язки голови НБУ свого першого заступника

Яків Смолій призначений в. о. голови НБУ з 11 травня.

Виконуючим обов'язки глави НБУ став Яків Смолій Нацбанк України / Flickr олова Національного банку України Валерія Гонтарева призначила з 11 травня виконуючим обов'язки глави центробанку свого першого заступника Якова Смолія.

"Я всім оголосила, що працюю до 10 травня. Призначила свого першого заступника Якова Васильовича Смолія в. о. голови Національного банку, він буде виконувати ці обов'язки до призначення нового голови", – сказала вона.

Голова НБУ уточнила, що заяву про відставку за власним бажанням вона подала 6 квітня президентові відповідно до закону про Нацбанк. "А 10 квітня я, як і обіцяла всьому ринку, вийшла на прес-конференцію і повідомила, що 10 травня буде моїм останнім робочим днем", – нагадала Гонтарєва.

За її словами, з 11 травня вона буде перебувати у відпустці і розраховує, що найближчим часом Верховна Рада за поданням глави держави розгляне питання про її відставку і призначення нового керівника Нацбанку.

Глава НБУ також підкреслила, що готова до звіту про свою роботу перед Верховною Радою.

Нагадаємо, глава НБУ Валерія Гонтарева подала у відставку. Про це вона заявила 10 квітня, під час позапланової прес-конференції.

Повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку виступає за призначення главою Національного банку Володимира Лавренчука.

Також повідомлялося, що Сергій Тігіпко залишив пост голови "Таскомбанку". При цьому його називають одним з основних кандидатів на пост глави НБУ.

Серед інших кандидатів розглядається глава правління "Укрексімбанку" Олександр Гриценко і голова ради Національної асоціації банків України, старший радник "Альфа-банку" (Україна) Роман Шпек.