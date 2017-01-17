Гонтарева пообіцяла Гройсману стабілізувати курс гривні

Підвищення мінімальної зарплати ніяк не вплинуло на курс гривні, стверджує Гройсман. Назвав інші фактори.

Василь Артюшенко, DT.UA

Падіння курсу гривні викликане сезонними чинниками, і найближчим часом ситуація стабілізується, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Я вчора розмовляв з головою Національного банку (Валерією Гонтарєвою), і вона абсолютно чітко переконала мене в тому, що Національний банк зробить все, щоб уникнути спекулятивних коливань і стабілізувати ситуацію", - сказав прем'єр у ході поїздки в Чернігів.

За його словами, в України достатньо валютних резервів для того, щоб стабілізувати ситуацію. Гройсман вважає, що падіння курсу гривні пов'язане з падінням ділової активності в період свят, а також із сезонними коливаннями курсу валют.

Прем'єр стверджує, що підвищення мінімальної зарплати не вплинуло на курс, оскільки перші зарплати, виходячи з нового мінімуму, ще не виплачувалися.

Раніше НБУ поширив коментар заступника голови Національного банку Олега Чурія, в якому йдеться про те переважання попиту на валюту над її пропозицією викликано дією ситуативних і сезонних факторів.