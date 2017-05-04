Гонтарева піде у тривалу відпустку - ЗМІ

Керувати НБУ в цей час буде її перший заступник Яків Смолій.

Гонтарева зібралась у відпустку Нацбанк України / Flickr Після травневих свят глава Національного банку Валерія Гонтарева може піти у тривалу відпустку, повідомляють "Українські новини".

Відмічається, що відпустка Гонтаревої триватиме близько двох місяців.

Керувати НБУ в цей час буде перший заступник Гонтаревої Яків Смолій. За інформацією агентства, він особисто пообіцяв президенту Порошенко не звільнятися ні за яких обставин до призначення нового голови правління регулятора.

Нагадаємо, глава НБУ Валерія Гонтарева подала у відставку. Про це вона заявила 10 квітня, під час позапланової прес-конференції.

Повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку виступає за призначення главою Національного банку Володимира Лавренчука.

Також повідомлялося, що Сергій Тігіпко залишив пост голови "Таскомбанку". При цьому його називають одним з основних кандидатів на пост глави НБУ.

Серед інших кандидатів розглядається глава правління "Укрексімбанку" Олександр Гриценко і голова ради Національної асоціації банків України, старший радник "Альфа-банку" (Україна) Роман Шпек.