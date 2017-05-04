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Гонтарева піде у тривалу відпустку - ЗМІ

4 травня в 17:21

Керувати НБУ в цей час буде її перший заступник Яків Смолій.

Влерия Гонтарева1
Гонтарева зібралась у відпустку
Нацбанк України / Flickr
Після травневих свят глава Національного банку Валерія Гонтарева може піти у тривалу відпустку, повідомляють "Українські новини".

Відмічається, що відпустка Гонтаревої триватиме близько двох місяців.

Керувати НБУ в цей час буде перший заступник Гонтаревої Яків Смолій. За інформацією агентства, він особисто пообіцяв президенту Порошенко не звільнятися ні за яких обставин до призначення нового голови правління регулятора.

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Нагадаємо, глава НБУ Валерія Гонтарева подала у відставку. Про це вона заявила 10 квітня, під час позапланової прес-конференції.

Повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку виступає за призначення главою Національного банку Володимира Лавренчука.

Також повідомлялося, що Сергій Тігіпко залишив пост голови "Таскомбанку". При цьому його називають одним з основних кандидатів на пост глави НБУ.

Серед інших кандидатів розглядається глава правління "Укрексімбанку" Олександр Гриценко і голова ради Національної асоціації банків України, старший радник "Альфа-банку" (Україна) Роман Шпек.

 

 

 

 

За матеріалами: Українські новини
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Теги Гонтарева НБУ голова
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