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Голова ЄБРР пообіцяв допомогу в реформуванні націоналізованого Приватбанку

17 січня в 21:51

Порошенко, Гонтарева і Данилюк зустрілися з Чакрабарті в Давосі.

Порошенко Чакрабарти
Українська делегація в Давосі обговорила з керівництвом ЄБРР українські реформи
president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко в рамках роботи Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з головою Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті. На зустрічі також були присутні міністр фінансів Олександр Данилюк і голова Національного банку України Валерія Гонтарева, повідомила прес-служба глави держави ввечері у вівторок, 17 січня.

Особливу увагу співрозмовники приділили реформуванню українського банківського сектора. Чакарбарті запевнив українську делегацію в намірах ЄБРР продовжувати надавати Києву підтримку у реформуванні націоналізованого Приватбанку.

Учасники зустрічі також обговорили подальшу співпрацю та підтримку ЄБРР інвестиційних проектів в Україні. Порошенко висловив надію на збільшення обсягу фінансових ресурсів ЄБРР для співпраці з Україною в 2017 році.

Крім того, співрозмовники домовилися продовжувати співробітництво в адмініструванні Чорнобыльского фонду "Укриття" та Рахунку ядерної безпеки.

Чакрабарті, у свою чергу, повідомив про готовність ЄБРР підтримувати українські реформи.

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Нагадаємо, 17 січня в Давосі стартував 47-й Всесвітній економічний форум, який прийме рекордну кількість учасників – близько трьох тисяч осіб. Серед них кілька десятків президентів і голів урядів, керівники міжнародних організацій, відомі бізнесмени та громадські діячі.

Представники української делегації на чолі з президентом Петром Порошенком під час роботи Форуму мають намір провести зустрічі з керівництвом МВФ і ЄБРР, Європейської комісії, Всесвітнього банку та міжнародними інвесторами.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Давос ПОрошенко ЄБРР Данилюк Гонтарева Приватбанк
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