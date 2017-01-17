Голова ЄБРР пообіцяв допомогу в реформуванні націоналізованого Приватбанку

Порошенко, Гонтарева і Данилюк зустрілися з Чакрабарті в Давосі.
Особливу увагу співрозмовники приділили реформуванню українського банківського сектора. Чакарбарті запевнив українську делегацію в намірах ЄБРР продовжувати надавати Києву підтримку у реформуванні націоналізованого Приватбанку.
Учасники зустрічі також обговорили подальшу співпрацю та підтримку ЄБРР інвестиційних проектів в Україні. Порошенко висловив надію на збільшення обсягу фінансових ресурсів ЄБРР для співпраці з Україною в 2017 році.
Крім того, співрозмовники домовилися продовжувати співробітництво в адмініструванні Чорнобыльского фонду "Укриття" та Рахунку ядерної безпеки.
Чакрабарті, у свою чергу, повідомив про готовність ЄБРР підтримувати українські реформи.
Нагадаємо, 17 січня в Давосі стартував 47-й Всесвітній економічний форум, який прийме рекордну кількість учасників – близько трьох тисяч осіб. Серед них кілька десятків президентів і голів урядів, керівники міжнародних організацій, відомі бізнесмени та громадські діячі.
Представники української делегації на чолі з президентом Петром Порошенком під час роботи Форуму мають намір провести зустрічі з керівництвом МВФ і ЄБРР, Європейської комісії, Всесвітнього банку та міжнародними інвесторами.DT.UA