Главу "Укравтодору" викликали в Сейм Польщі у справі фінансової піраміди

Славомір Новак вважає виклик "політичним".

Главу "Укравтодору" викликали на засідання слідчої комісії

Колишній чиновник Польщі і нинішній глава "Укравтодору" Славомір Новак буде брати участь 23 травня у засіданні слідчої комісії Сейму у справі створення і функціонування фінансової піраміди Amber Gold у Гданську, пише " Укрінформ " з посиланням на RMF.FM

"Маю намір з'явитися на засіданні. У відповідності з законом розповім все, що захоче знати комісія", - сказав Новак.

Він також зазначив, що час заслуховування перед комісією для нього незручне, адже припадає на середину тижня і доведеться відпрошуватися з роботи на кілька днів. Однак Новак постарається зробити все можливе, щоб потрапити на засідання.

"Не хочу відкладати заслуховування на інший час, хоча юридично це можливо", - констатував Новак.

Колишній польський чиновник вважає цей виклик по справі Amber Gold "політичним".

Кілька днів тому голова цієї ТСК, депутат правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS) Малгожата Вассерманн заявила, що Новак не підтвердив, що приїде на заслуховування 23 травня, і спробувала прямо під час засідання додзвонитися йому по телефону.

Новак тоді не взяв трубку, але згодом написав відповідь Вассерманн в Твіттері, зазначивши, що потрібно було передати йому смс-повідомлення, на яке він би їй відповів.

Amber Gold - фінансова піраміда, яка функціонувала в Польщі в 2009-2012 роках. Компанія займалася фінансовими операціями, не маючи на це дозволу Комісії фінансового нагляду країни. Компанія таким чином обдурила 11 тис вкладників. У 2012 році власника компанії і його дружину заарештували.

Представники чинної влади вважають, що існування цієї піраміди протягом трьох років було б неможливим без сприяння попередньої владної коаліції, зокрема екс-глави уряду Дональда Туска і його партійних колег, серед яких був і Новак.

Новак є колишнім політичним соратником Туска з "Громадянської платформи", яка перебувала при владі в Польщі з 2007 по 2015 рік. Протягом 2011-2013 років він був міністром транспорту, будівництва і морського господарства Польщі. З 2016 року - голова "Укравтодору".

Нагадаємо, керівництво "Укравтодору" вирішило діяти за мінімального плану на 2017 рік, який передбачає будівництво не більше 700 км доріг.

Хоча в 2017 році планувалося відремонтувати 2-2,5 тис. км автомобільних доріг і 80 мостів. На ремонт доріг в 2017 року передбачено 30 млрд грн.

В 2016 році було відремонтовано близько 1 тис. км, а вартість ремонту 1 км. доріг в середньому склала 7 млн грн.

У грудні 2016 року глава "Укравтодору" заявив, що Україні 97% доріг знаходяться в поганому стані і понад 8,5 тисяч мостів в аварійному стані.