Глава Нацбанку України Гонтарєва йде у відставку – ЗМІ

Джерело в адміністрації Порошенко стверджує, що рішення по Гонтарєвій вже прийнято.

Гонтарєвої шукають заміну

Глава Національного банку України Валерія Гонтарєва йде у відставку, а в Адміністрації президента, швидше за все, задовольнить її прохання.

"Рішення по ній прийнято. Шукають нового голову", - повідомило джерело РБК-Україна в оточенні президента.

"Лава запасних" - тих, хто може замінити Гонтареву в НБУ, невелика. У списку претендентів є, кому цей піст готували давно, наприклад, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Проте є й зовсім несподівані кандидати.. Вона не писала заяву, але заявила складу правління Нацбанку, що йде з посади", - повідомило джерело.

Подробиці про можливу зміну голови Нацбанку також читайте у статті DT.UA "На полі чудес – заміна".