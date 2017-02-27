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Глава Нацбанку України Гонтарєва йде у відставку – ЗМІ

27 лютого в 08:50

Джерело в адміністрації Порошенко стверджує, що рішення по Гонтарєвій вже прийнято.

Гонтарева
Гонтарєвої шукають заміну
Глава Національного банку України Валерія Гонтарєва йде у відставку, а в Адміністрації президента, швидше за все, задовольнить її прохання.

"Рішення по ній прийнято. Шукають нового голову", - повідомило джерело РБК-Україна в оточенні президента.

"Лава запасних" - тих, хто може замінити Гонтареву в НБУ, невелика. У списку претендентів є, кому цей піст готували давно, наприклад, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Проте є й зовсім несподівані кандидати.. Вона не писала заяву, але заявила складу правління Нацбанку, що йде з посади", - повідомило джерело.

Читайте також: Гонтарєва обіцяє курс 20-22 грн/дол. після кредиту МВФ

Подробиці про можливу зміну голови Нацбанку також читайте у статті DT.UA "На полі чудес – заміна".

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