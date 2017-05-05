Гірники Кривого Рогу в знак протесту відмовилися підніматися з шахт

У березні шахтарям обіцяли підняти зарплату, але керівництво слово не стримало.

Шахтар Кривбасу оголосили страйк

У Кривому Розі відмовилися виходити на поверхню після зміни, 4 травня, працівники чотирьох залізорудних шахт – всього 400 чоловік. Таким чином вони вимагають підвищити зарплату, як це ще в березні обіцяло керівництво шахт ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат".

"Шахтарі влаштували страйк через низьку зарплату. За останні чотири роки середній заробіток у них - 7-10 тисяч гривень (на місяць - ред). Зарплату обіцяли підвищити в березні, але керівництво цього не виконало", - повідомляється в сюжеті "5 каналу".

Гірники запевняють, що не піднімуться на поверхню до тих пір, поки їх вимоги не виконають. Керівництво підприємства відмовляється від коментарів.

Раніше повідомлялося, в ОРДЛО відправили в неоплачувану відпустку гірників шахти їм. Засядька.