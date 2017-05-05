Гірники Кривого Рогу в знак протесту відмовилися підніматися з шахт

У березні шахтарям обіцяли підняти зарплату, але керівництво слово не стримало.
"Шахтарі влаштували страйк через низьку зарплату. За останні чотири роки середній заробіток у них - 7-10 тисяч гривень (на місяць - ред). Зарплату обіцяли підвищити в березні, але керівництво цього не виконало", - повідомляється в сюжеті "5 каналу".
Гірники запевняють, що не піднімуться на поверхню до тих пір, поки їх вимоги не виконають. Керівництво підприємства відмовляється від коментарів.
Раніше повідомлялося, в ОРДЛО відправили в неоплачувану відпустку гірників шахти їм. Засядька.5 канал