ГФС заблокувала відшкодування ПДВ аграріям

Гроші не змогли отримати сотні підприємств.

Аграрії не отримали відшкодування з ПДВ

Державна фіскальна служба (ГФС) після нового року заблокувала відшкодування ПДВ представникамнаписав міністр фінансів Олександр Данилюк на сторінці в Facebook.

Міністр допустив, що фіскали могли не зрозуміти норму закону про перехідний період спецрежиму з ПДВ для сільгоспвиробників. Внаслыдок цього сотні підприємств не могли отримати свої гроші.

"Нагадую закон один для всіх і обов'язковий для виконання. Був змушений вчора видати окреме доручення голові ГФС і Держказначейства з вимогою виконати закон і забезпечити відшкодування. Ну мало виявилося закону", - заявив Данилюк.

Деякі агровиробники зможуть претендувати на повернення ПДВ у 2017 році, повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий.