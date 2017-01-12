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ГФС заблокувала відшкодування ПДВ аграріям

12 січня в 20:21

Гроші не змогли отримати сотні підприємств.

Птицеферма, курица
Аграрії не отримали відшкодування з ПДВ
Державна фіскальна служба (ГФС) після нового року заблокувала відшкодування ПДВ представникам аграрної галузі, написав міністр фінансів Олександр Данилюк на сторінці в Facebook.

Міністр допустив, що фіскали могли не зрозуміти норму закону про перехідний період спецрежиму з ПДВ для сільгоспвиробників. Внаслыдок цього сотні підприємств не могли отримати свої гроші.

"Нагадую закон один для всіх і обов'язковий для виконання. Був змушений вчора видати окреме доручення голові ГФС і Держказначейства з вимогою виконати закон і забезпечити відшкодування. Ну мало виявилося закону", - заявив Данилюк.

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Деякі агровиробники зможуть претендувати на повернення ПДВ у 2017 році, повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий.

За матеріалами: DT.UA
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Теги закон ПДВ міністр ГФС відшкодування аграрний данилюк підприємець гроші доручення голова повернення
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