ГФС заблокувала відшкодування ПДВ аграріям

Гроші не змогли отримати сотні підприємств.
Міністр допустив, що фіскали могли не зрозуміти норму закону про перехідний період спецрежиму з ПДВ для сільгоспвиробників. Внаслыдок цього сотні підприємств не могли отримати свої гроші.
"Нагадую закон один для всіх і обов'язковий для виконання. Був змушений вчора видати окреме доручення голові ГФС і Держказначейства з вимогою виконати закон і забезпечити відшкодування. Ну мало виявилося закону", - заявив Данилюк.
Деякі агровиробники зможуть претендувати на повернення ПДВ у 2017 році, повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий.DT.UA