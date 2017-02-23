ГФС пропонує скасувати перевірку кожного ФОП при ліквідації

Близько 330 тисяч підприємців припинили діяльність.

Насиров пропонує скасувати перевірку кожного ФОП. kmu.gov.ua

ГлаваРоман Насиров запропонував переглянути критерії для проведення обов'язкової перевірки фізичних осіб-підприємців при їх закритті і спростити процедуру їх зняття з податкового обліку, повідомляється на сайті ГФС.

За його словами, із-за нововведення цього року, згідно з яким ФОП повинні сплачувати єдиний соціальний внесок навіть при відсутності прибутку, з 1 грудня 2016 року по 20 лютого 2017 року (за 80 днів) близько 330 тис. підприємців припинили діяльність. При цьому більшість були "сплячими" і не вели діяльність.

"На цей рахунок існує два накази Мінфіну. Один з них стосується єдиного соціального внеску, другий - всіх інших податків. Ми вважаємо, що слід переглянути ці накази і створити більш конкретні вимоги – в яких випадках, в залежності від критеріїв тієї фізособи-підприємця, що закривається, яка потрібна чи не потрібна перевірка", - сказав Насиров.

Нагадаємо, що на кінець січня заборгованість ФОП склала 3,5 млрд грн, зокрема борг до держбюджету - понад 1,5 млрд грн, до місцевих бюджетів - понад 2 млрд грн. При цьому податковий борг мали понад 600 тис. підприємців.

Також віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що закриття "сплячих" ФОП не вплине на безробіття та економічні показники України. За даними Кабміну, в Україні зареєстровано близько 800 тис. неактивних ФОП.