Генпрокуратура направила підозру Арбузову в справі "Укртелекому"

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Вирішується питання про оголошення Арбузова в міжнародний розшук.

Арбузова підозрюють в незаконному фінансуванні ТМСП за рахунок держбюджету www.3dsmodels.com

Генеральна прокуратура проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами невиконання покупцем пакета акцій компанії "Укртелеком" - ТОВ "ЕСУ" умов приватизації за створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення (ТМСП), незаконного фінансування створення ТМСП за рахунок коштів держбюджету України в 2012-2013 рр. та приватизації 92% держпакета акцій ВАТ "Укртелеком" за заниженою вартістю, повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook.

Вона додала, що повідомлення про підозру направлено колишньому першому віце-прем'єр-міністру України Сергію Арбузову. Його підозрюють у незаконному фінансуванні створення ТМСП за рахунок коштів держбюджету на суму 220 млн грн. Підозру направлено за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) КК України.

"Вирішується питання про оголошення Арбузова в міжнародний розшук і обрання йому судом запобіжного заходу", - додала Сарган.

Нагадаємо, що Печерський суд Києва 13 квітня заарештував акції ПАТ "Укртелеком" та його дочірньої компанії - мобільного оператора "ТриМоб", які входять у холдинг Ріната Ахметова "СКМ".

Нагадаємо, що Фонд державного майна приступив до процедури примусового розірвання договору про приватизацію "Укртелекому".

Повідомлялось, що Господарський суд Києва зобов'язав компанію "ЕСУ" (ESU), яка є основним акціонером найбільшого українського оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" і належить бізнесменові Рінату Ахметову, повернути "Укрексімбанку" 810,6 млн грн заборгованості за облігаціями.

В конкурсі з приватизації "Укртелекому" в 2011 році брала участь лише одна організація (інвестиційний фонд EPIC), яка купила компанію за 10,5 млрд грн. Через рік "Укртелеком" був перепроданий компанії СКМ Ріната Ахметова.