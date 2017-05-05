Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт проти екс-керівництва НБУ

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Чиновники розікрали 787 млн грн.

Закінчилося досудове розслідування у справі екс-керівництва НБУ Андрій Товстиженко, DT.UA Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-заступника глави Нацбанку Олексія Ткаченка та директора гендепартаменту НБУ Романа Яковлєва в участі у створеній екс-президентом Віктором Януковичем і бізнесменом Сергієм Курченко злочинної організації, а також у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах.

Як повідомляють у Генпрокуратурі, екс-чиновникам НБУ інкримінуються ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до суду.

"Зазначені особи обвинувачуються у забезпеченні прийняття Національним банком України в 2013 році незаконного рішення про видачу підконтрольному злочинної організації банку стабілізаційного кредиту, який в подальшому повернуто на користь співучасників злочину шляхом виведення коштів за кордон та їх інкасування. В результаті скоєння злочину державі завдано збитки на суму 787 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Мова йде про незаконне привласнення коштів НБУ у розмірі 787 млн 396 тис 148 грн, наданими ПАТ "Реал банк" у вигляді стабілізаційного кредиту.

До обвинувачених застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але вони скористалися передбаченою законом можливістю звільнення з-під варти шляхом внесення застави у розмірі 3 млн грн і 1,5 млн грн відповідно. На все встановлене майно обвинувачених накладено арешт.

Нагадаємо, що 14 липня 2016 року Голосіївський районний суд Києва заарештував на 60 днів колишнього заступника голови НБУ Олексія Ткаченка та екс-директора генерального департаменту банківського нагляду Романа Яковлєва.

Як повідомлялося, Олексій Ткаченко та Роман Яковлєв були звільнені з займаних посад главою НБУ Степаном Кубивым в березні 2014 року.