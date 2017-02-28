"Газпром" знизив тиск на вході в українську ГТС до рекордно низької позначки

Порушення російською стороною умов транзитного контракту створює ризики для безперебійної поставки газу на європейському напрямку.

Росія порушує умови транзитного контракту прес-служби Президента України (president.gov.ua)

Протягом останніх кількох діб у ПАТ "" фіксують істотне падіння тиску в російській газотранспортній системі на газовимірювальній станції Суджа – головному пункті входу в українську ГТС з боку РФ.

"Станом на 08:00 вівторка рівень тиску на ГВС Суджа впав до рекордно низького за останні роки рівня 49,7 атм замість обумовлених контрактом 60,0 атм", – вказується в повідомленні прес-служби НАК "Нафтогаз України".

Наголошується, що "Газпром" також порушує умови транзитного контракту щодо максимального рівня добових коливань заявок на відбір газу в пунктах виходу з ГТС України, які не повинні перевищувати 4,5% по пункту Ужгород. В окремі дні лютого даний показник був перевищений у два рази від норми.

Відзначається також, що в окремі періоди поточного місяця якість газу, який подавався в українську ГТС з РФ, не відповідало фізико-хімічними показниками, передбаченими в контракті.

"Систематичне недотримання Газпромом умов транзитного контракту створює ризики для безперебійного постачання газу в європейському напрямі. Незважаючи на штучно створені російською стороною перешкоди, українська сторона продовжує забезпечувати стабільне постачання газу до Європи. Усі заявки імпортерів російського газу виконуються вчасно", – зазначили в "Нафтогазі".

Як повідомили в НАК, Європейська комісія вже отримала оперативне повідомлення щодо раптового зниження тиску на ГВС Суджа. У компанії також очікують з даного питання роз'яснень від "Газпрому".

Нагадаємо, за даними "Укртрансгазу", транзит природного газу до Європи через українську ГТС за січень-жовтень 2016 року зріс на 20% порівняно з аналогічним періодом 2015 року – до 65,3 мільярда кубометрів.

Як писали в своїй статті для DT.UA Алла Єрьоменко, Леонід Уніговський і Євген Андріанов, в разі припинення транзиту російського газу через українську газотранспортну систему, у країни можуть виникнути серйозні проблеми з газовими поставками з Європи по реверсу.

Детальніше про вплив транзиту газу через Україну на імпорт в країну газу з Європи по реверсу читайте у статті Алли Єрьоменко, Леоніда Уніговського і Євгена Андріанова "Транзит і реверс: скуті одним ланцюгом?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".