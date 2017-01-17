Форум у Давосі прийме рекордну кількість учасників

У Порошенка буде "широка програма" в Давосі, але на "український сніданок" Пінчука він не піде.

Форум в Давосі цього року буде особливим Facebook/World Economic Forum

В Давосі (Швейцарія) сьогодні, 17 січня, почнуться заходи в рамках 47-го Всесвітнього економічного форуму , який прийме рекордно кількість учасників – близько трьох тисяч чоловік. Серед них кілька десятків президентів та керівників урядів, глави міжнародних організацій та відомі бізнесмени та громадські діячі.

Програма форуму полчила назва "Чуйне і відповідальне лідерство". В рамках її обговорення планується переосмислення глобальної кооперації, надання нового імпульсу світовій економіці, реформування капіталізму, пише "Інтерфакс".

Планується, що 17 січня форум відкриє китайський лідер Сі Цзіньпін.

Фінансовий і корпоративний світ в Давосі представлять глава МВФ Крістін Лагард, керівники Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS, Barclays, HSBC, Bank of America, Facebook, Alibaba Group, eBay, Wal-Mart, Total і інших компаній і банків.

Україну офіційно на форумі представляють президент Петро Порошенко, міністр фінансів Олександр Данилюк, голова Нацбанку Валерія Гонтарєва.

У рамках форуму передбачено так званий "український сніданок", який організовує бізнесмен Віктор Пінчук. Однак цей захід президент України відвідувати не збирається, повідомляє "Українська правда" з посиланням на прес-секретаря президента Святослава Цеголко.

"У президента буде широка програма на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Але брати участь у сніданку, організованому Віктором Пінчуком, він не буде", - повідомив Цеголко.

За інформацією "Української правди", на сніданок запрошені ряд народних депутатів України, частина з яких, ймовірно, все ж візьме участь у заході.

Поїздку депутатів фінансує Фонд "Відродження", який 7 січня заявив, що не поділяє позиції бізнесмена Віктора Пінчука, викладеної в його статті для видання The Wall Street Journal, проте і далі буде виконувати партнерські зобов'язання у спільних з благодійним фондом проектах, зокрема "Український сніданок" в рамках Економічного форуму в Давосі.

Що стосується офіційних делегацій інших держав, то раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вирішив не їхати на форум в Давосі. Замість цього він збирається зустрітися з виборцями у різних містах своєї країни. канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд теж не поїдуть в Давос цього року.

США в Давосі будуть представляти віце-президент Джозеф Байден і держсекретар Джон Керрі. Це фактично буде їхній останній візит в ролі представників США високого рівня.